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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ: Нет в матче «Болоньи» + Победа «Галифакс». Средний кэф – 1.90!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.69 до 2.15!

«Форест Грин» – «Колчестер»

22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.01

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «Форест Грин» было забито 2 и менее мячей.

«Борэм Вуд» – «Уилдстон»

22:45

Ставка: П1 за 1.69

  • «Борэм» одержал победу в 5 из последних 7 домашних матчей.

«Галифакс Таун» – «Гримсби»

22:45

Ставка: П1 за 1.77

  • «Гримсби» проиграла в 6 из последних 8 матчей.

«Сандерленд» – «Линкольн Сити»

22:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

  • В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Сандерленда» забивают обе команды.

«Кальяри» – «Болонья»

22:45

Ставка: ОЗ: Нет за 2.15

  • Обмена голов не было в двух последних очных матчах.

💥 Средний кэф – 1.90!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Витюша Попанов
44.1% WR-0.61% ROI
чё ставить то,матчи совсем пугают своей неизвестностью
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