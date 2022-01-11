🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ: Нет в матче «Болоньи» + Победа «Галифакс». Средний кэф – 1.90!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.69 до 2.15!
«Форест Грин» – «Колчестер»
⏰ 22:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.01
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Форест Грин» было забито 2 и менее мячей.
«Борэм Вуд» – «Уилдстон»
⏰ 22:45
Ставка: П1 за 1.69
- «Борэм» одержал победу в 5 из последних 7 домашних матчей.
«Галифакс Таун» – «Гримсби»
⏰ 22:45
Ставка: П1 за 1.77
- «Гримсби» проиграла в 6 из последних 8 матчей.
«Сандерленд» – «Линкольн Сити»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.90
- В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Сандерленда» забивают обе команды.
«Кальяри» – «Болонья»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ: Нет за 2.15
- Обмена голов не было в двух последних очных матчах.
💥 Средний кэф – 1.90!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Витюша Попанов
44.1% WR-0.61% ROI