Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.69 до 2.15!

⏰ 22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.01

В каждом из последних 4 домашних матчей «Форест Грин» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:45

Ставка: П1 за 1.69

«Борэм» одержал победу в 5 из последних 7 домашних матчей.

⏰ 22:45

Ставка: П1 за 1.77

«Гримсби» проиграла в 6 из последних 8 матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.90

В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Сандерленда» забивают обе команды.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ: Нет за 2.15

Обмена голов не было в двух последних очных матчах.

💥 Средний кэф – 1.90!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!