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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 4.50!

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.04

«Ризеспор» не выигрывает в 11 последних гостевых матчей в чемпионате Турции.

⏰ 22:30

Ставка: Х2 за 2.91

«Кельн» не проигрывает в 5 последних играх на выезде в Бундеслиге.

⏰ 23:00

Ставка: Х за 4.50

«Севилья» играет вничью в 3 последних матчах.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.72

Ставка заходит в 3 личных встречах команд подряд.

⏰ 23:15

Ставка: ТБ (2,5) за 2.11

«Верх» проходит в 4 из 5 последних матчей обоих клубов.

💥 Средний кэф – 2.65!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!