Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Порту» + ничья «Севильи». Средний кэф – 2.65!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 4.50!

«Алтай Измир» – «Ризеспор»

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.04

  • «Ризеспор» не выигрывает в 11 последних гостевых матчей в чемпионате Турции.

«Лейпциг» – «Кельн»

⏰ 22:30

Ставка: Х2 за 2.91

  • «Кельн» не проигрывает в 5 последних играх на выезде в Бундеслиге.

«Севилья» – «Эльче»

⏰ 23:00

Ставка: Х за 4.50

  • «Севилья» играет вничью в 3 последних матчах. 

«ПСЖ» – «Ренн»

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.72

  • Ставка заходит в 3 личных встречах команд подряд. 

«Порту» – «Спортинг»

⏰ 23:15

Ставка: ТБ (2,5) за 2.11

  • «Верх» проходит в 4 из 5 последних матчей обоих клубов. 

💥 Средний кэф – 2.65!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Ставка Удача
56.4% WR-3.6% ROI
Какие 2.Х Лейпциг нп и т15 б банк надо поднять ставки делай
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