🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче «Порту» + ничья «Севильи». Средний кэф – 2.65!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 4.50!
«Алтай Измир» – «Ризеспор»
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 2.04
- «Ризеспор» не выигрывает в 11 последних гостевых матчей в чемпионате Турции.
«Лейпциг» – «Кельн»
⏰ 22:30
Ставка: Х2 за 2.91
- «Кельн» не проигрывает в 5 последних играх на выезде в Бундеслиге.
«Севилья» – «Эльче»
⏰ 23:00
Ставка: Х за 4.50
- «Севилья» играет вничью в 3 последних матчах.
«ПСЖ» – «Ренн»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.72
- Ставка заходит в 3 личных встречах команд подряд.
«Порту» – «Спортинг»
⏰ 23:15
Ставка: ТБ (2,5) за 2.11
- «Верх» проходит в 4 из 5 последних матчей обоих клубов.
💥 Средний кэф – 2.65!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Ставка Удача
56.4% WR-3.6% ROI