🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Хаддерсфилда» + ничья «Читтаделлы». Средний кэф – 2.70!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.92 до 3.95!
«Парма» – «Читтаделла»
⏰ 22:30
Ставка: Ничья за 3.54
- «Читтаделла» сыграла вничью в 6 из последних 9 выездных матчей.
«Лилль» – «Сент-Этьен»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.19
- «Лилль» не пропускает в 4 матчах кряду.
«Вест Бромвич» – «Хаддерсфилд»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.95
- «Хаддерсфилд» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
«Атлетико» – «Кадис»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.93
- В каждом из последних 4 матчей «Кадиса» было забито 2 и менее мячей.
«Бенфика» – «Визела»
⏰ 23:15
Ставка: ОЗ (да) за 1.92
- В последних 3 матчах «Визелы» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.70!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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КАНЫБЕК АЛИЕВ
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