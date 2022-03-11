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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Хаддерсфилда» + ничья «Читтаделлы». Средний кэф – 2.70!

автор Николай Караман

Уже решили, на что использовать бонус до 8000 рублей сегодня? Выбор не столь широк, но он есть!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.92 до 3.95!

«Парма» – «Читтаделла»

22:30

Ставка: Ничья за 3.54

  • «Читтаделла» сыграла вничью в 6 из последних 9 выездных матчей.

«Лилль» – «Сент-Этьен»

23:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.19

  • «Лилль» не пропускает в 4 матчах кряду.

«Вест Бромвич» – «Хаддерсфилд»

23:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.95

  • «Хаддерсфилд» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

«Атлетико» – «Кадис»

23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.93

  • В каждом из последних 4 матчей «Кадиса» было забито 2 и менее мячей.

«Бенфика» – «Визела»

23:15

Ставка: ОЗ (да) за 1.92

  • В последних 3 матчах «Визелы» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.70!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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КАНЫБЕК АЛИЕВ
0% WR0% ROI
Атлетико победа
Бенфика победа
Лиль ИТБ 1,5 больше
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