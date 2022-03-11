Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.92 до 3.95!

⏰ 22:30

Ставка: Ничья за 3.54

«Читтаделла» сыграла вничью в 6 из последних 9 выездных матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ2М (0,5) за 2.19

«Лилль» не пропускает в 4 матчах кряду.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.95

«Хаддерсфилд» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.93

В каждом из последних 4 матчей «Кадиса» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 23:15

Ставка: ОЗ (да) за 1.92

В последних 3 матчах «Визелы» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.70!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!