Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.54!

⏰ 20:00

Ставка: ИТ1М (1) за 1.72

«Осасуна» не забивает «Хетафе» в 5 матчах кряду.

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 3.54

«Алавес» проиграл в 6 из последних 8 матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.90

В каждом из последних 5 домашних матчей «Уотфорда» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.39

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Нанта» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:15

Ставка: ОЗ (да) за 2.26

В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Вулверхэмптона» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.36!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!