🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Осасуны» + победа «Эспаньола». Средний кэф – 2.36!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 3.54!
«Осасуна» – «Хетафе»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ1М (1) за 1.72
- «Осасуна» не забивает «Хетафе» в 5 матчах кряду.
«Алавес» – «Эспаньол»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 3.54
- «Алавес» проиграл в 6 из последних 8 матчей.
«Уотфорд» – «Эвертон»
⏰ 21:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.90
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Уотфорда» было забито более 2 мячей.
«Нант» – «Ренн»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.39
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Нанта» было забито 2 и менее мячей.
«Вулверхэмптон» – «Ман Сити»
⏰ 22:15
Ставка: ОЗ (да) за 2.26
- В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Вулверхэмптона» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.36!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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