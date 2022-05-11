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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Осасуны» + победа «Эспаньола». Средний кэф – 2.36!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.54!

«Осасуна» – «Хетафе»

20:00

Ставка: ИТ1М (1) за 1.72

  • «Осасуна» не забивает «Хетафе» в 5 матчах кряду.

«Алавес» – «Эспаньол»

20:00

Ставка: П2 за 3.54

  • «Алавес» проиграл в 6 из последних 8 матчей.

«Уотфорд» – «Эвертон»

21:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.90

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Уотфорда» было забито более 2 мячей.

«Нант» – «Ренн»

22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.39

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Нанта» было забито 2 и менее мячей.

«Вулверхэмптон» – «Ман Сити»

22:15

Ставка: ОЗ (да) за 2.26

  • В каждом из последних 3 матчей между собой на поле «Вулверхэмптона» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.36!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Как-то так !!!
71.9% WR4.1% ROI
Ну не смотря на все это ,не соглашусь ,я думаю Осасуна прервет свое проклятие не забивать Хетафе ,всё-таки я думаю Осасуна сегодня забьет ,да и Нант с Ренн пробьют тотал верховой ,ну насчёт Волков и Сити ну скорее да чем нет ! а так я бы взял победу Сити и тотал 2.5 б и не парился бы ,забьют не забьют Волки !!!
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