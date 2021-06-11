Betting Insider

🔥 Топ-3 тренда на сегодня: сухая победа Италии + ОЗ в товарищеском матче. Кэфы от 2.13 до 3.05!

автор Юрий Еремичев

🎁 Winline дарит 1000 рублей к Евро-2020!

Сегодня стартует Евро-2020! Также пройдет несколько товарищеских матчей сборных.

Мы собрали тренды к главным событиям дня!

⚡ Кэфы от 2.13 до 3.05!

Косово – Гамбия

🕒 20:00

Ставка: Обе забьют (да) за 2.13

  •  У сборной Косово такая ставка заходила в каждом из 4-х последних матчей.

Турция – Италия

🕒 22:00

Ставка: П2 + Обе забьют (нет) за 2.04

  •  Сборная Италии всухую обыгрывала своих соперников в каждом из 8-ми последних матчей.

Тунис – Алжир

🕒 22:30

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 3.05

  • Сборная Алжира забивала больше одного гола в 6-ти из 7-ми последних матчей.

🔥 Средний кэф – 2.41!

Зайдут ли тренды? Напиши свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.