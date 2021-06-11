🔥 Топ-3 тренда на сегодня: сухая победа Италии + ОЗ в товарищеском матче. Кэфы от 2.13 до 3.05!
🎁 Winline дарит 1000 рублей к Евро-2020!
Сегодня стартует Евро-2020! Также пройдет несколько товарищеских матчей сборных.
Мы собрали тренды к главным событиям дня!
⚡ Кэфы от 2.13 до 3.05!
Косово – Гамбия
🕒 20:00
Ставка: Обе забьют (да) за 2.13
- У сборной Косово такая ставка заходила в каждом из 4-х последних матчей.
Турция – Италия
🕒 22:00
Ставка: П2 + Обе забьют (нет) за 2.04
- Сборная Италии всухую обыгрывала своих соперников в каждом из 8-ми последних матчей.
Тунис – Алжир
🕒 22:30
Ставка: ИТБ2 (1,5) за 3.05
- Сборная Алжира забивала больше одного гола в 6-ти из 7-ми последних матчей.
🔥 Средний кэф – 2.41!
Зайдут ли тренды? Напиши свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.