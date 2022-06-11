Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче Черногории + голы Украины. Средний кэф – 2.25!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.54 до 2.97!

Украина – Армения

⏰ 16:00

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 2.19 

  • В последних 5 играх Армения пропускает в среднем по 3 гола за матч.

Фарерские о-ва – Литва

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 2.53

  • Литва проигрывает в 3 матчах кряду. 

Ирландия – Шотландия

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.06

  • Ставка сыграла в 3 и 5 последних матчей сборной Шотландии. 

Румыния – Финляндия

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.54

  • «Низ» сыграл в 5 последних играх сборной Финляндии. 

Черногория – Босния и Герцеговина

⏰ 21:45

Ставка: Х за 2.97

  • Ничья зафиксирована в 2 последних очных встречах команд. 

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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Сергей Архипов3
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