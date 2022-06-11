🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче Черногории + голы Украины. Средний кэф – 2.25!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.54 до 2.97!
Украина – Армения
⏰ 16:00
Ставка: ИТ1Б (2,5) за 2.19
- В последних 5 играх Армения пропускает в среднем по 3 гола за матч.
Фарерские о-ва – Литва
⏰ 19:00
Ставка: П1 за 2.53
- Литва проигрывает в 3 матчах кряду.
Ирландия – Шотландия
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.06
- Ставка сыграла в 3 и 5 последних матчей сборной Шотландии.
Румыния – Финляндия
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.54
- «Низ» сыграл в 5 последних играх сборной Финляндии.
Черногория – Босния и Герцеговина
⏰ 21:45
Ставка: Х за 2.97
- Ничья зафиксирована в 2 последних очных встречах команд.
💥 Средний кэф – 2.25!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Сергей Архипов3
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