Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.54 до 2.97!

⏰ 16:00

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 2.19

В последних 5 играх Армения пропускает в среднем по 3 гола за матч.

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 2.53

Литва проигрывает в 3 матчах кряду.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.06

Ставка сыграла в 3 и 5 последних матчей сборной Шотландии.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.54

«Низ» сыграл в 5 последних играх сборной Финляндии.

⏰ 21:45

Ставка: Х за 2.97

Ничья зафиксирована в 2 последних очных встречах команд.

💥 Средний кэф – 2.25!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!