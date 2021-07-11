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🔥 3 тренда на сегодня: «ОЗ: Нет» в финале Евро + «верх» в матче чемпионата Норвегии. Средний кэф – 2.19!

автор Николай Караман

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Дождались! Сегодня мы узнаем чемпиона Европы! Кто же завоюет этот трофей? Также пройдут матчи в чемпионате Норвегии и ФНЛ. 

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.48 до 3.40!

«Металлург» Липецк – «Томь»

18:00

Ставка: Ничья за 3.40

  • «Металлург» сыграл вничью 3 последних матча.

«Мольде» – «Одд»

19:00

Ставка: ТБ (2,5) 1.48

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

Италия – Англия

22:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.71

  • Ставка сыграла в 9 из 12 последних матчей Италии на ЧЕ.

💥 Средний кэф – 2.19!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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