🔥 3 тренда на сегодня: «ОЗ: Нет» в финале Евро + «верх» в матче чемпионата Норвегии. Средний кэф – 2.19!
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Дождались! Сегодня мы узнаем чемпиона Европы! Кто же завоюет этот трофей? Также пройдут матчи в чемпионате Норвегии и ФНЛ.
Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!
❗️ Кэфы от 1.48 до 3.40!
«Металлург» Липецк – «Томь»
⏰ 18:00
Ставка: Ничья за 3.40
- «Металлург» сыграл вничью 3 последних матча.
«Мольде» – «Одд»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) 1.48
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.
Италия – Англия
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Нет за 1.71
- Ставка сыграла в 9 из 12 последних матчей Италии на ЧЕ.
💥 Средний кэф – 2.19!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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