Дождались! Сегодня мы узнаем чемпиона Европы! Кто же завоюет этот трофей? Также пройдут матчи в чемпионате Норвегии и ФНЛ.

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.48 до 3.40!

⏰ 18:00

Ставка: Ничья за 3.40

«Металлург» сыграл вничью 3 последних матча.

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) 1.48

Ставка сыграла в 4 из 5 последних очных матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.71

Ставка сыграла в 9 из 12 последних матчей Италии на ЧЕ.

💥 Средний кэф – 2.19!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!