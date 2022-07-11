🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Юргорден» + ИТ «Кефлавика». Средний кэф – 2.28!
Выбирай тренд и используй фрибет 2500 рублей на любой матч прямо сейчас!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.76 до 3.20!
«Спартак» Варна – «Славия» София
⏰ 18:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.21
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Славии» было забито более 2 мячей.
«Хельсингборг» – «Юргорден»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.91
- В последних 5 матчах «Хельсингборга» забивают обе команды.
«Колубара» – «Раднички»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.76
- В последних 3 выездных матчах «Раднички» забивают обе команды.
«Стьярнан» – «Лейкнир»
⏰ 22:15
Ставка: ТМ (2,5) за 2.32
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Стьярнана» было забито 2 и менее мячей.
«Валюр» – «Кефлавик»
⏰ 22:15
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.20
- «Кефлавик» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.28!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.