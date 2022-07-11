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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Юргорден» + ИТ «Кефлавика». Средний кэф – 2.28!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.76 до 3.20!

«Спартак» Варна – «Славия» София

⏰ 18:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.21

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Славии» было забито более 2 мячей.

«Хельсингборг» – «Юргорден»

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.91

  • В последних 5 матчах «Хельсингборга» забивают обе команды.

«Колубара» – «Раднички»

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.76

  • В последних 3 выездных матчах «Раднички» забивают обе команды.

«Стьярнан» – «Лейкнир»

⏰ 22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.32

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «Стьярнана» было забито 2 и менее мячей.

«Валюр» – «Кефлавик»

⏰ 22:15

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.20

  • «Кефлавик» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду. 

💥 Средний кэф – 2.28!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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