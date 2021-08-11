🔥 5 трендов на 11 августа: «ОЗ: Да» в матче «Челси» – «Вильярреал» + ИТ «Миная». Средний кэф – 1.79!
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Сегодня мы узнаем, кто станет обладателем Суперкубка УЕФА. Кроме того, пройдет несколько матчей в Кубке России и в Кубке английской лиги.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.48 до 2.10!
«Зенит-Ижевск» – «Торпедо» Миасс
⏰ 16:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.83
- В каждом из последних 4 матчей команды «Зенит-Ижевск» было забито более 2 мячей.
«Динамо» Ставрополь – «Биолог»
⏰ 18:00
Ставка: 2Х за 1.66
- «Биолог» не проигрывает на протяжении 7 матчей.
«Динамо» Киев – «Минай»
⏰ 19:30
Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.48
- «Минай» не забивает в 7 последних выездных матчах.
«Блэкпул» – «Мидлсбро»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.89
- В последних 3 матчах, где принимает участие «Блэкпул», забивают обе команды.
«Челси» – «Вильярреал»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.10
- В последних 4 матчах, где принимает участие «Челси», забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 1.79!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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