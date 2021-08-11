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🔥 5 трендов на 11 августа: «ОЗ: Да» в матче «Челси» – «Вильярреал» + ИТ «Миная». Средний кэф – 1.79!

автор Данил Симонов

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Сегодня мы узнаем, кто станет обладателем Суперкубка УЕФА. Кроме того, пройдет несколько матчей в Кубке России и в Кубке английской лиги.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.48 до 2.10!

«Зенит-Ижевск» – «Торпедо» Миасс

⏰ 16:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.83

  • В каждом из последних матчей команды «Зенит-Ижевск» было забито более 2 мячей.

«Динамо» Ставрополь – «Биолог»

18:00

Ставка: 2Х за 1.66

  • «Биолог» не проигрывает на протяжении 7 матчей.

«Динамо» Киев – «Минай»

⏰ 19:30

Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.48

  • «Минай» не забивает в 7 последних выездных матчах.

«Блэкпул» – «Мидлсбро»

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.89

  • В последних 3 матчах, где принимает участие «Блэкпул», забивают обе команды.

«Челси» – «Вильярреал»

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.10

  • В последних 4 матчах, где принимает участие «Челси», забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.79!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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