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🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Панатинаикоса» + ТМ в Молдове. Средний кэф – 2.40!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.87 до 3.42!

«Словацко» – «Фенербахче»

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.42

  • «Фенербахче» сыграл вничью в 5 из последних 7 матчей.

«Петрокуб» – «Фехервар»

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.87

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «Петрокуба» было забито 2 и менее мячей.

«Хапоэль» Беер-Шева – «Лугано»

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.06

  • В каждом из последних 12 выездных матчей «Лугано» было забито более 2 мячей.

«Панатинаикос» – «Славия»

⏰ 20:30

Ставка: П1 за 2.41

  • «Панатинаикос» одержал победу в 6 последних домашних матчах.

«Партизан» – АЕК

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 2.24

  • АЕК не проигрывает на протяжении 6 матчей. 

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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