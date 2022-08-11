Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.87 до 3.42!

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.42

«Фенербахче» сыграл вничью в 5 из последних 7 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.87

В каждом из последних 4 домашних матчей «Петрокуба» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.06

В каждом из последних 12 выездных матчей «Лугано» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:30

Ставка: П1 за 2.41

«Панатинаикос» одержал победу в 6 последних домашних матчах.

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 2.24

АЕК не проигрывает на протяжении 6 матчей.

💥 Средний кэф – 2.40!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!