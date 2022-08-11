🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Панатинаикоса» + ТМ в Молдове. Средний кэф – 2.40!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.87 до 3.42!
«Словацко» – «Фенербахче»
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 3.42
- «Фенербахче» сыграл вничью в 5 из последних 7 матчей.
«Петрокуб» – «Фехервар»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.87
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Петрокуба» было забито 2 и менее мячей.
«Хапоэль» Беер-Шева – «Лугано»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.06
- В каждом из последних 12 выездных матчей «Лугано» было забито более 2 мячей.
«Панатинаикос» – «Славия»
⏰ 20:30
Ставка: П1 за 2.41
- «Панатинаикос» одержал победу в 6 последних домашних матчах.
«Партизан» – АЕК
⏰ 22:00
Ставка: Х2 за 2.24
- АЕК не проигрывает на протяжении 6 матчей.
💥 Средний кэф – 2.40!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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