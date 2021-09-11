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🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «МЮ» – «Ньюкасл» + «ИТ» «Спартака». Средний кэф – 1.91!

автор Данил Симонов

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Вот и наступили выходные! Спешим напомнить, что сегодня нас ждет топ- матч в итальянской Серии А, а также пройдут игры во всех европейских чемпионатах.

 Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.61 до 2.14!

«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.11

  • В последних 3-х очных матчах команды обмениваются голами.

«Лестер» – «Манчестер Сити»

⏰ 17:00

Ставка: П2 за 1.61

  • «Лестер» проиграл «Сити» в 7-ми из 9-ти последних матчей.

«Спартак» – «Химки»

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.14

  • «Спартак» не забивает больше 1 мяча в 6-ти матчах подряд.

«Наполи» – «Ювентус»

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.97

  • В последних 4-х выездных матчах «Ювентуса» забивалось более 2 мячей.

«РБ Лейпциг» – «Бавария»

⏰ 19:30

Ставка: ТМ (3,5) за 1.76

  • Не больше 3 голов забивалось в 7-ми из 8-ми последних личных встреч в чемпионате.

💥 Средний кэф – 1.91!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
50.7% WR-7.12% ROI
Вобщем зайдут .
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