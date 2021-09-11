🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «МЮ» – «Ньюкасл» + «ИТ» «Спартака». Средний кэф – 1.91!
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Вот и наступили выходные! Спешим напомнить, что сегодня нас ждет топ- матч в итальянской Серии А, а также пройдут игры во всех европейских чемпионатах.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.61 до 2.14!
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.11
- В последних 3-х очных матчах команды обмениваются голами.
«Лестер» – «Манчестер Сити»
⏰ 17:00
Ставка: П2 за 1.61
- «Лестер» проиграл «Сити» в 7-ми из 9-ти последних матчей.
«Спартак» – «Химки»
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.14
- «Спартак» не забивает больше 1 мяча в 6-ти матчах подряд.
«Наполи» – «Ювентус»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.97
- В последних 4-х выездных матчах «Ювентуса» забивалось более 2 мячей.
«РБ Лейпциг» – «Бавария»
⏰ 19:30
Ставка: ТМ (3,5) за 1.76
- Не больше 3 голов забивалось в 7-ми из 8-ми последних личных встреч в чемпионате.
💥 Средний кэф – 1.91!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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