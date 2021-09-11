Вот и наступили выходные! Спешим напомнить, что сегодня нас ждет топ- матч в итальянской Серии А, а также пройдут игры во всех европейских чемпионатах.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.61 до 2.14!

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.11

В последних 3-х очных матчах команды обмениваются голами.

⏰ 17:00

Ставка: П2 за 1.61

«Лестер» проиграл «Сити» в 7-ми из 9-ти последних матчей.

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.14

«Спартак» не забивает больше 1 мяча в 6-ти матчах подряд.

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.97

В последних 4-х выездных матчах «Ювентуса» забивалось более 2 мячей.

⏰ 19:30

Ставка: ТМ (3,5) за 1.76

Не больше 3 голов забивалось в 7-ми из 8-ми последних личных встреч в чемпионате.

💥 Средний кэф – 1.91!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!