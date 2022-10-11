🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ювентуса» + ничья в матче «Зальцбурга». Средний кэф – 2.29!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.77 до 3.44!
«Копенгаген» – «Ман Сити»
⏰ 19:45
Ставка: П2 + ТБ (3,5) за 2.01
- Ставка сыграла в 3 матчах «Ман Сити» кряду.
«Маккаби Хайфа» – «Ювентус»
⏰ 19:45
Ставка: П2 за 1.77
- «Маккаби» проигрывает в 4 из 5 последних матчей
«Селтик» – «Лейпциг»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.77
- Ставка сыграла в 3 из 5 последних игр «Селтика».
«Шахтер» – «Реал»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.47
- «Низ» заходит в 3 из 5 последних матчей «Реала».
«Динамо» Загреб – «Зальцбург»
⏰ 22:00
Ставка: Х за 3.44
- Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей «Зальцбурга».
💥 Средний кэф – 2.29!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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