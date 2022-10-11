Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ювентуса» + ничья в матче «Зальцбурга». Средний кэф – 2.29!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.77 до 3.44!

«Копенгаген» – «Ман Сити»

⏰ 19:45

Ставка: П2 + ТБ (3,5) за 2.01

  • Ставка сыграла в 3 матчах «Ман Сити» кряду. 

«Маккаби Хайфа» – «Ювентус»

⏰ 19:45

Ставка: П2 за 1.77

  • «Маккаби» проигрывает в 4 из 5 последних матчей 

«Селтик» – «Лейпциг»

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.77

  • Ставка сыграла в 3 из 5 последних игр «Селтика». 

«Шахтер» – «Реал»

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.47

  • «Низ» заходит в 3 из 5 последних матчей «Реала». 

«Динамо» Загреб – «Зальцбург»

⏰ 22:00

Ставка: Х за 3.44

  • Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей «Зальцбурга». 

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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