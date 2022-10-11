Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.77 до 3.44!

⏰ 19:45

Ставка: П2 + ТБ (3,5) за 2.01

Ставка сыграла в 3 матчах «Ман Сити» кряду.

⏰ 19:45

Ставка: П2 за 1.77

«Маккаби» проигрывает в 4 из 5 последних матчей

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.77

Ставка сыграла в 3 из 5 последних игр «Селтика».

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.47

«Низ» заходит в 3 из 5 последних матчей «Реала».

⏰ 22:00

Ставка: Х за 3.44

Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей «Зальцбурга».

💥 Средний кэф – 2.29!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!