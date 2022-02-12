Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.76 до 3.55!

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.14

«Лацио» не пропускает в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 17:30

Ставка: ТБ (3,5) за 1.79

«Верх» заходит в 4 из 5 последних игр «Баварии».

⏰ 18:15

Ставка: Х за 3.55

Ничья зафиксирована в 4 последних очных матчах команд на поле «Вильярреала».

⏰ 20:30

Ставка: ИТ2Б (2,5) за 1.76

В последних 5 играх «Сити» забивает по 2,40 гола за матч.

⏰ 23:00

Ставка: Х2 за 2.00

«Ницца» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!