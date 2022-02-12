🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Реала» + «верх» в матче «Сити». Средний кэф – 2.24!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.76 до 3.55!
«Лацио» – «Болонья»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ (нет) за 2.14
- «Лацио» не пропускает в 4 из 5 последних матчей.
«Бохум» – «Бавария»
⏰ 17:30
Ставка: ТБ (3,5) за 1.79
- «Верх» заходит в 4 из 5 последних игр «Баварии».
«Вильярреал» – «Реал»
⏰ 18:15
Ставка: Х за 3.55
- Ничья зафиксирована в 4 последних очных матчах команд на поле «Вильярреала».
«Норвич» – «Манчестер Сити»
⏰ 20:30
Ставка: ИТ2Б (2,5) за 1.76
- В последних 5 играх «Сити» забивает по 2,40 гола за матч.
«Лион» – «Ницца»
⏰ 23:00
Ставка: Х2 за 2.00
- «Ницца» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
💥 Средний кэф – 2.24!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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