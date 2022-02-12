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🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Реала» + «верх» в матче «Сити». Средний кэф – 2.24!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.76 до 3.55!

«Лацио» – «Болонья»

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (нет) за 2.14

  • «Лацио» не пропускает в 4 из 5 последних матчей. 

«Бохум» – «Бавария»

⏰ 17:30

Ставка: ТБ (3,5) за 1.79

  • «Верх» заходит в 4 из 5 последних игр «Баварии».

«Вильярреал» – «Реал»

⏰ 18:15

Ставка: Х за 3.55

  • Ничья зафиксирована в 4 последних очных матчах команд на поле «Вильярреала». 

«Норвич» – «Манчестер Сити»

⏰ 20:30

Ставка: ИТ2Б (2,5) за 1.76

  • В последних 5 играх «Сити» забивает по 2,40 гола за матч.

«Лион» – «Ницца»

⏰ 23:00

Ставка: Х2 за 2.00

  • «Ницца» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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