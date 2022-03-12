Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.67 до 2.24!

⏰ 16:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.97

В каждом из последних 5 выездных матчей «Эспаньола» было забито более 2 мячей.

⏰ 17:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.24

«Хоффенхайм» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

⏰ 17:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.83

Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 20:00

Ставка: П2 за 1.67

«Сампдория» проиграла в 7 из последних 9 матчей.

⏰ 20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.23

В каждом из последних 5 домашних матчей «МЮ» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 1.98!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!