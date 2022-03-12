🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ювентуса» + ИТ «Хоффенхайма». Средний кэф – 1.98!
Отобрали лучшие матчи субботы: используешь бонус до 8000 рублей?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.67 до 2.24!
«Леванте» – «Эспаньол»
⏰ 16:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.97
- В каждом из последних 5 выездных матчей «Эспаньола» было забито более 2 мячей.
«Хоффенхайм» – «Бавария»
⏰ 17:30
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.24
- «Хоффенхайм» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.
«Фрайбург» – «Вольфсбург»
⏰ 17:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.83
- Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей обеих команд.
«Сампдория» – «Ювентус»
⏰ 20:00
Ставка: П2 за 1.67
- «Сампдория» проиграла в 7 из последних 9 матчей.
«МЮ» – «Тоттенхэм»
⏰ 20:30
Ставка: ТМ (2,5) за 2.23
- В каждом из последних 5 домашних матчей «МЮ» было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 1.98!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
🇰🇿Kudiret Mukhtaruly
59.5% WR-0.85% ROI