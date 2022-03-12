Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Ювентуса» + ИТ «Хоффенхайма». Средний кэф – 1.98!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.67 до 2.24!

«Леванте» – «Эспаньол»

16:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.97

  • В каждом из последних 5 выездных матчей «Эспаньола» было забито более 2 мячей.

«Хоффенхайм» – «Бавария»

17:30

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.24

  • «Хоффенхайм» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

«Фрайбург» – «Вольфсбург»

17:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.83

  • Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей обеих команд. 

«Сампдория» – «Ювентус»

20:00

Ставка: П2 за 1.67

  • «Сампдория» проиграла в 7 из последних 9 матчей.

«МЮ» – «Тоттенхэм»

20:30

Ставка: ТМ (2,5) за 2.23

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «МЮ» было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 1.98!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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🇰🇿Kudiret Mukhtaruly
59.5% WR-0.85% ROI
муму проиграет
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