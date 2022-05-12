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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Ла Лиге + Победа «Арсенала». Средний кэф – 2.60!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.60 до 3.64!

«Реал Сосьедад» – «Кадис»

20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • В каждом из последних 8 домашних матчей «Реал Сосьедада» было забито 2 и менее мячей.

«Райо Вальекано» – «Вильярреал»

21:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.64

  • «Райо Вальекано» забивает более 1 мяча «Вильярреалу» в 4 последних домашних матчах.

«Андерлехт» – «Антверпен»

21:30

Ставка: Первый тайм: Ничья за 2.43

  • «Андерлехт» сыграл вничью в первом тайме с «Антверпеном» в 5 последних домашних матчах.

«Тоттенхэм» – «Арсенал»

21:45

Ставка: П2 за 3.62

  • «Арсенал» одержал победу в 7 из последних 9 выездных матчей.

«Реал» – «Леванте»

22:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.60

  • В последних 5 матчах «Леванте» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.60!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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