Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.60 до 3.64!

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

В каждом из последних 8 домашних матчей «Реал Сосьедада» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.64

«Райо Вальекано» забивает более 1 мяча «Вильярреалу» в 4 последних домашних матчах.

⏰ 21:30

Ставка: Первый тайм: Ничья за 2.43

«Андерлехт» сыграл вничью в первом тайме с «Антверпеном» в 5 последних домашних матчах.

⏰ 21:45

Ставка: П2 за 3.62

«Арсенал» одержал победу в 7 из последних 9 выездных матчей.

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.60

В последних 5 матчах «Леванте» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.60!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!