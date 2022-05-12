🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Ла Лиге + Победа «Арсенала». Средний кэф – 2.60!
Понравились сегодняшние тренды? Забирай бонус до 8000 рублей от BetBoom и ставь на любой матч!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.60 до 3.64!
«Реал Сосьедад» – «Кадис»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- В каждом из последних 8 домашних матчей «Реал Сосьедада» было забито 2 и менее мячей.
«Райо Вальекано» – «Вильярреал»
⏰ 21:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.64
- «Райо Вальекано» забивает более 1 мяча «Вильярреалу» в 4 последних домашних матчах.
«Андерлехт» – «Антверпен»
⏰ 21:30
Ставка: Первый тайм: Ничья за 2.43
- «Андерлехт» сыграл вничью в первом тайме с «Антверпеном» в 5 последних домашних матчах.
«Тоттенхэм» – «Арсенал»
⏰ 21:45
Ставка: П2 за 3.62
- «Арсенал» одержал победу в 7 из последних 9 выездных матчей.
«Реал» – «Леванте»
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.60
- В последних 5 матчах «Леванте» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.60!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.