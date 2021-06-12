🔥 3 тренда на сегодня: Уэльс не проиграет + голы в матче Бельгии и России. Средний кэф – 1.84!
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Вот и стартовал Чемпионат Европы! Как выступит сборная России в первом для себя матче? Сколько забьет Дзюба в ворота Бельгии? Узнаем совсем скоро!
Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!
❗️ Кэфы от 1.72 до 1.94!
Уэльс – Швейцария
⏰ 16:00
Ставка: 1Х за 1.72
- Уэльс не проиграл в 12 из 13 последних официальных матчей.
Дания – Финляндия
⏰ 19:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.86
- Ставка сыграла в 5 последних официальных матчах сборной Дании.
Бельгия — Россия
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.94
- Ставка сыграла в 6 из 8 последних официальных матчей Бельгии и в 11 из 13 последних официальных матчей России.
💥 Средний кэф – 1.84!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Альтаир Сапралиев
43.2% WR-19.88% ROI