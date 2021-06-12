Вот и стартовал Чемпионат Европы! Как выступит сборная России в первом для себя матче? Сколько забьет Дзюба в ворота Бельгии? Узнаем совсем скоро!

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.72 до 1.94!

⏰ 16:00

Ставка: 1Х за 1.72

Уэльс не проиграл в 12 из 13 последних официальных матчей.

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.86

Ставка сыграла в 5 последних официальных матчах сборной Дании.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.94

Ставка сыграла в 6 из 8 последних официальных матчей Бельгии и в 11 из 13 последних официальных матчей России.

💥 Средний кэф – 1.84!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!