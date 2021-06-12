Betting Insider

🔥 3 тренда на сегодня: Уэльс не проиграет + голы в матче Бельгии и России. Средний кэф – 1.84!

автор Михаил Даньшин

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Вот и стартовал Чемпионат Европы! Как выступит сборная России в первом для себя матче? Сколько забьет Дзюба в ворота Бельгии? Узнаем совсем скоро!

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.72 до 1.94!

Уэльс – Швейцария

16:00

Ставка: 1Х за 1.72

  • Уэльс не проиграл в 12 из 13 последних официальных матчей.

Дания – Финляндия

⏰ 19:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.86

  • Ставка сыграла в 5 последних официальных матчах сборной Дании.

Бельгия — Россия

22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.94

  • Ставка сыграла в 6 из 8 последних официальных матчей Бельгии и в 11 из 13 последних официальных матчей России.

💥 Средний кэф – 1.84!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Альтаир Сапралиев
43.2% WR-19.88% ROI
Уэльс проиграет сегодня Швейцария сильнее и мощнее, Бельгия забьёт 2 или 3 мяча и Россия 1мяч так тотал 2,5 больше пройдёт, Дания команда супер шустрая и всегда в атаке жду от неё 3 гола ставка 1,5 ИТБ пройдёт
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