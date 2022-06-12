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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ Северной Ирландии + ОЗ в Грузии. Средний кэф – 1.91!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.71 до 2.08!

Грузия – Болгария

19:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.08

  • В последних 3 матчах Болгарии забивают обе команды.

Норвегия – Швеция

19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.71

  • В каждом из последних 4 выездных матчей Швеции было забито 2 и менее мячей.

Северная Ирландия – Кипр

21:45

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.84 

  • Северная Ирландия забивает 1 и менее мячей в 5 последних матчах на своем поле.

Швейцария – Португалия

21:45

Ставка: ОЗ: Нет за 2.06

  • Как минимум одна команда не забивала в 8 из 10 последних официальных домашних матчей Швейцарии.

Испания – Чехия

21:45

Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.87

  • Чехия не забивала в 5 из 7 предыдущих официальных выездных матчей..

💥 Средний кэф – 1.91!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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Black Dolphin33
56.4% WR-3.77% ROI
Испания Чехия обе забьют
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