🔥 5 трендов на сегодня: ИТ Северной Ирландии + ОЗ в Грузии. Средний кэф – 1.91!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.71 до 2.08!
Грузия – Болгария
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.08
- В последних 3 матчах Болгарии забивают обе команды.
Норвегия – Швеция
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.71
- В каждом из последних 4 выездных матчей Швеции было забито 2 и менее мячей.
Северная Ирландия – Кипр
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.84
- Северная Ирландия забивает 1 и менее мячей в 5 последних матчах на своем поле.
Швейцария – Португалия
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ: Нет за 2.06
- Как минимум одна команда не забивала в 8 из 10 последних официальных домашних матчей Швейцарии.
Испания – Чехия
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.87
- Чехия не забивала в 5 из 7 предыдущих официальных выездных матчей..
💥 Средний кэф – 1.91!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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