Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?



😍 Кэфы от 1.71 до 2.08!

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.08

В последних 3 матчах Болгарии забивают обе команды.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.71

В каждом из последних 4 выездных матчей Швеции было забито 2 и менее мячей.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.84

Северная Ирландия забивает 1 и менее мячей в 5 последних матчах на своем поле.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ: Нет за 2.06

Как минимум одна команда не забивала в 8 из 10 последних официальных домашних матчей Швейцарии.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2М (0,5) за 1.87

Чехия не забивала в 5 из 7 предыдущих официальных выездных матчей..

💥 Средний кэф – 1.91!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!