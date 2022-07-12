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🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче «Мальме» + ИТ «Клаксвика». Средний кэф – 2.44!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.71 до 3.26!

«РФШ» – «ХИК»

⏰ 18:30

Ставка: Ничья за 3.22

  • «ХИК» сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

«Карабах» – «Лех»

⏰ 19:00

Ставка: Х2 за 1.92

  • «Лех» не проигрывает на выезде на протяжении 8 матчей.

«КИ Клаксвик» – «Буде-Глимт»

⏰ 21:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.26

  • «КИ Клаксвик» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

«Тирана» – «Дюделанж»

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.09

  • В последних 3 матчах на поле «Тираны» забивают обе команды.

«Викингур» Рейкьявик – «Мальме»

⏰ 22:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.71

  • В каждом из последних 4 матчей «Мальме» было забито более 2 мячей. 

💥 Средний кэф – 2.44!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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