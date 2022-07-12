🔥 5 трендов на сегодня: ТБ в матче «Мальме» + ИТ «Клаксвика». Средний кэф – 2.44!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.71 до 3.26!
«РФШ» – «ХИК»
⏰ 18:30
Ставка: Ничья за 3.22
- «ХИК» сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.
«Карабах» – «Лех»
⏰ 19:00
Ставка: Х2 за 1.92
- «Лех» не проигрывает на выезде на протяжении 8 матчей.
«КИ Клаксвик» – «Буде-Глимт»
⏰ 21:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.26
- «КИ Клаксвик» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.
«Тирана» – «Дюделанж»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.09
- В последних 3 матчах на поле «Тираны» забивают обе команды.
«Викингур» Рейкьявик – «Мальме»
⏰ 22:30
Ставка: ТБ (2,5) за 1.71
- В каждом из последних 4 матчей «Мальме» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.44!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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