Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.71 до 3.26!

⏰ 18:30

Ставка: Ничья за 3.22

«ХИК» сыграл вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

⏰ 19:00

Ставка: Х2 за 1.92

«Лех» не проигрывает на выезде на протяжении 8 матчей.

⏰ 21:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 3.26

«КИ Клаксвик» забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.09

В последних 3 матчах на поле «Тираны» забивают обе команды.

⏰ 22:30

Ставка: ТБ (2,5) за 1.71

В каждом из последних 4 матчей «Мальме» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.44!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!