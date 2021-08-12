Вот и наступил четверг! Заключительный день третьего квалификационного раунда еврокубков. Сегодня мы узнаем все оставшиеся клубы, которые пройдут в плей-офф. Рассмотрим матчи Лиги Европы и Лиги Конференций.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.59 до 2.40!

⏰ 18:00

Ставка: Кайрат ИТМ (1,5 за) 1.65

Не больше 1 гола «Кайрат» забивал в 14 из 18 последних выездных матчей в ЛЕ.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.79

Как минимум одна команда не забивала в 4 из 7 последних матчей «Рубина».

⏰ 21:00

Ставка: 2-й тайм: Тотал Больше (1,5) за 2.40

В 6 из 7 предыдущих гостевых игр «Галатасарая» в Лиге Европы после перерыва было минимум 2 гола.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.59

«Яблонец» забивал в 8 из 10 последних матчей в Лиге Европы.

⏰ 22:00

Ставка: П1 за 1.90

«Партизан» победил в 6 из 8 последних домашних матчей в еврокубках.

💥 Средний кэф – 1.87!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!