🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Нет» в матче «Рубин» – «Ракув» + победа «Партизана». Средний кэф – 1.87!
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Вот и наступил четверг! Заключительный день третьего квалификационного раунда еврокубков. Сегодня мы узнаем все оставшиеся клубы, которые пройдут в плей-офф. Рассмотрим матчи Лиги Европы и Лиги Конференций.
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.59 до 2.40!
«Алашкерт» – «Кайрат»
⏰ 18:00
Ставка: Кайрат ИТМ (1,5 за) 1.65
- Не больше 1 гола «Кайрат» забивал в 14 из 18 последних выездных матчей в ЛЕ.
«Рубин» – «Ракув»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ: Нет за 1.79
- Как минимум одна команда не забивала в 4 из 7 последних матчей «Рубина».
«Сент-Джонстон» – «Галатасарай»
⏰ 21:00
Ставка: 2-й тайм: Тотал Больше (1,5) за 2.40
- В 6 из 7 предыдущих гостевых игр «Галатасарая» в Лиге Европы после перерыва было минимум 2 гола.
«Селтик» – «Яблонец»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.59
- «Яблонец» забивал в 8 из 10 последних матчей в Лиге Европы.
«Партизан» – «Сочи»
⏰ 22:00
Ставка: П1 за 1.90
- «Партизан» победил в 6 из 8 последних домашних матчей в еврокубках.
💥 Средний кэф – 1.87!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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