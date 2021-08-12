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🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Нет» в матче «Рубин» – «Ракув» + победа «Партизана». Средний кэф – 1.87!

автор Николай Караман

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Вот и наступил четверг! Заключительный день третьего квалификационного раунда еврокубков. Сегодня мы узнаем все оставшиеся клубы, которые пройдут в плей-офф. Рассмотрим матчи Лиги Европы и Лиги Конференций.

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.59 до 2.40!

«Алашкерт» – «Кайрат»

18:00

Ставка: Кайрат ИТМ (1,5 за) 1.65

  • Не больше 1 гола «Кайрат» забивал в 14 из 18 последних выездных матчей в ЛЕ.

«Рубин» – «Ракув»

19:00

Ставка: ОЗ: Нет за 1.79

  • Как минимум одна команда не забивала в 4 из 7 последних матчей «Рубина».

«Сент-Джонстон» – «Галатасарай»

21:00

Ставка: 2-й тайм: Тотал Больше (1,5) за 2.40

  • В 6 из 7 предыдущих гостевых игр «Галатасарая» в Лиге Европы после перерыва было минимум 2 гола.

«Селтик» – «Яблонец»

21:45

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.59

  • «Яблонец» забивал в 8 из 10 последних матчей в Лиге Европы.

«Партизан» – «Сочи»

22:00

Ставка: П1 за 1.90

  • «Партизан» победил в 6 из 8 последних домашних матчей в еврокубках.

💥 Средний кэф – 1.87!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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