Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.79 до 3.52!

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.16

В каждом из последних 4 матчей «Факела» было забито более 2 мячей.

⏰ 21:00

Ставка: 1Х за 1.80

«Эксельсиор» не проигрывает на протяжении 7 матчей.

⏰ 21:30

Ставка: П2 за 2.34

«Фрайбург» проиграл «Боруссии» в 17 из последних 22 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.89

В каждом из последних 5 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:15

Ставка: Х за 3.52

«Фамаликан» сыграл вничью с «Брагой» в 4 из последних 6 матчей.

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!