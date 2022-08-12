🔥 5 трендов на сегодня: 1Х «Эксельсиора» + ничья в Португалии. Средний кэф – 2.34!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.79 до 3.52!
«Факел» – «Урал»
⏰ 19:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.16
- В каждом из последних 4 матчей «Факела» было забито более 2 мячей.
«Эксельсиор» – «Витесс»
⏰ 21:00
Ставка: 1Х за 1.80
- «Эксельсиор» не проигрывает на протяжении 7 матчей.
«Фрайбург» – «Боруссия» Д
⏰ 21:30
Ставка: П2 за 2.34
- «Фрайбург» проиграл «Боруссии» в 17 из последних 22 матчей.
«Нант» – «Лилль»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.89
- В каждом из последних 5 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Фамаликан» – «Брага»
⏰ 22:15
Ставка: Х за 3.52
- «Фамаликан» сыграл вничью с «Брагой» в 4 из последних 6 матчей.
💥 Средний кэф – 2.34!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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