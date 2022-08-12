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🔥 5 трендов на сегодня: 1Х «Эксельсиора» + ничья в Португалии. Средний кэф – 2.34!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.79 до 3.52!

«Факел» – «Урал»

⏰ 19:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.16

  • В каждом из последних 4 матчей «Факела» было забито более 2 мячей.

«Эксельсиор» – «Витесс»

⏰ 21:00

Ставка: 1Х за 1.80

  • «Эксельсиор» не проигрывает на протяжении 7 матчей.

«Фрайбург» – «Боруссия» Д

⏰ 21:30

Ставка: П2 за 2.34

  • «Фрайбург» проиграл «Боруссии» в 17 из последних 22 матчей.

«Нант» – «Лилль»

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.89

  • В каждом из последних 5 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Фамаликан» – «Брага»

⏰ 22:15

Ставка: Х за 3.52

  • «Фамаликан» сыграл вничью с «Брагой» в 4 из последних 6 матчей. 

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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