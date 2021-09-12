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🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «Динамо» – «Нижний Новгород» + «Лидс» не проиграет. Средний кэф – 2.21!

автор Данил Симонов

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Воскресенье! Сегодня национальные чемпионаты проведут заключительные игры перед еврокубками. Ждать ли нам сенсаций? 

 Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.45 до 2.80!

«Лидс» – «Ливерпуль»

⏰ 18:30

Ставка: 1Х за 2.15

  • «Лидс» не проигрывает дома на протяжении 7-ми матчей.

«Динамо» Москва – «Нижний Новгород»

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.40

  • В последних 5-ти матчах «Нижнего Новгорода» забивают обе команды.

«Милан» – «Лацио»

⏰ 19:00

Ставка: П1 за 2.28

  • Милан победил в 6-ти из 7-ми последних матчей.

«Рома» – «Сассуоло»

21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.80

  • «Сассуоло» забивает более 1 мяча в 4-х последних выездных матчах.

«Реал Мадрид» – «Сельта»

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.45

  • «Реал» забивает более 1 мяча «Сельте» в 14 матчах подряд.

💥 Средний кэф – 2.21!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Дана Каримова
50.8% WR-7.05% ROI
Возможно зайдут .
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