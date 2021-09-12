🔥 5 трендов на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «Динамо» – «Нижний Новгород» + «Лидс» не проиграет. Средний кэф – 2.21!
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Воскресенье! Сегодня национальные чемпионаты проведут заключительные игры перед еврокубками. Ждать ли нам сенсаций?
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.45 до 2.80!
⏰ 18:30
Ставка: 1Х за 2.15
- «Лидс» не проигрывает дома на протяжении 7-ми матчей.
«Динамо» Москва – «Нижний Новгород»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.40
- В последних 5-ти матчах «Нижнего Новгорода» забивают обе команды.
«Милан» – «Лацио»
⏰ 19:00
Ставка: П1 за 2.28
- Милан победил в 6-ти из 7-ми последних матчей.
«Рома» – «Сассуоло»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 2.80
- «Сассуоло» забивает более 1 мяча в 4-х последних выездных матчах.
«Реал Мадрид» – «Сельта»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.45
«Реал» забивает более 1 мяча «Сельте» в 14 матчах подряд.
💥 Средний кэф – 2.21!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Дана Каримова
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