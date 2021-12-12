Завершаем выходные трендами на лучшие матчи дня: на что можно поставить в воскресенье?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.60 до 3.42!

⏰ 15:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.60

В последних 7 матчах «Лилля» забивают обе команды.

⏰ 19:00

Ставка: Ничья за 3.42

«Уфа» сыграла вничью в 5 из последних 7 матчей.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.01

В последних 3 матчах «Краснодара» забивают обе команды.

⏰ 22:45

Ставка: Х2 за 2.92

«Монако» не проигрывает в 10 из 12 последних личных встреч на поле «ПСЖ» в Лиге 1 (3 победы, 7 ничьих).

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.95

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.38!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!