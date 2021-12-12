🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Монако» + голы в матче «Краснодара». Средний кэф – 2.38!
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Завершаем выходные трендами на лучшие матчи дня: на что можно поставить в воскресенье?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.60 до 3.42!
«Лилль» – «Лион»
⏰ 15:00
Ставка: ОЗ (да) за 1.60
- В последних 7 матчах «Лилля» забивают обе команды.
«Локомотив» – «Уфа»
⏰ 19:00
Ставка: Ничья за 3.42
- «Уфа» сыграла вничью в 5 из последних 7 матчей.
«Краснодар» – «Нижний Новгород»
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.01
- В последних 3 матчах «Краснодара» забивают обе команды.
«ПСЖ» – «Монако»
⏰ 22:45
Ставка: Х2 за 2.92
- «Монако» не проигрывает в 10 из 12 последних личных встреч на поле «ПСЖ» в Лиге 1 (3 победы, 7 ничьих).
«Реал» – «Атлетико»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.95
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
💥 Средний кэф – 2.38!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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