Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Монако» + голы в матче «Краснодара». Средний кэф – 2.38!

автор Данила Карзанов

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Завершаем выходные трендами на лучшие матчи дня: на что можно поставить в воскресенье?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.60 до 3.42!

«Лилль» – «Лион»

15:00

Ставка: ОЗ (да) за 1.60

  • В последних 7 матчах «Лилля» забивают обе команды.

«Локомотив» – «Уфа»

19:00

Ставка: Ничья за 3.42

  • «Уфа» сыграла вничью в 5 из последних 7 матчей.

«Краснодар» – «Нижний Новгород»

19:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.01

  • В последних 3 матчах «Краснодара» забивают обе команды.

«ПСЖ» – «Монако»

22:45

Ставка: Х2 за 2.92

  • «Монако» не проигрывает в 10 из 12 последних личных встреч на поле «ПСЖ» в Лиге 1 (3 победы, 7 ничьих).

«Реал» – «Атлетико»

23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.95

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

💥 Средний кэф – 2.38!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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timonkor
57.1% WR-2.01% ROI
в матче ПСЖ и Монако поставил бы Обе команды забьют
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