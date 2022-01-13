Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 5.45!

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

В каждом из последних 4 матчей Эфиопии было забито 2 и менее мячей.

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.15

В каждом из последних 5 матчей «Наполи» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ:Да за 2.49

В последних 3 матчах Буркина-Фасо забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.08

Обмен голами был в 3 из 4 последних очных матчей.

⏰ 23:00

Ставка: Ничья за 5.45

«Дженоа» сыграла вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.78!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!