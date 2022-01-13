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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Суперкубке Испании + Ничья «Дженоа». Средний кэф – 2.78!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 5.45!

Камерун – Эфиопия

19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • В каждом из последних 4 матчей Эфиопии было забито 2 и менее мячей.

«Наполи» – «Фиорентина»

20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.15

  • В каждом из последних 5 матчей «Наполи» было забито 2 и менее мячей.

Кабо-Верде – Буркина-Фасо

22:00

Ставка: ОЗ:Да за 2.49

  • В последних 3 матчах Буркина-Фасо забивают обе команды.

«Атлетико» – «Атлетик»

22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.08

  • Обмен голами был в 3 из 4 последних очных матчей.

«Милан» – «Дженоа»

23:00

Ставка: Ничья за 5.45

  • «Дженоа» сыграла вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.78!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Слава Толстенев
38.5% WR-1.33% ROI
не один не зайде из этих 5 матчей,все наоборот
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