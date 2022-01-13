🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в Суперкубке Испании + Ничья «Дженоа». Средний кэф – 2.78!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 5.45!
Камерун – Эфиопия
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- В каждом из последних 4 матчей Эфиопии было забито 2 и менее мячей.
«Наполи» – «Фиорентина»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.15
- В каждом из последних 5 матчей «Наполи» было забито 2 и менее мячей.
Кабо-Верде – Буркина-Фасо
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ:Да за 2.49
- В последних 3 матчах Буркина-Фасо забивают обе команды.
«Атлетико» – «Атлетик»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.08
- Обмен голами был в 3 из 4 последних очных матчей.
«Милан» – «Дженоа»
⏰ 23:00
Ставка: Ничья за 5.45
- «Дженоа» сыграла вничью в 4 из последних 6 выездных матчей.
💥 Средний кэф – 2.78!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Слава Толстенев
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