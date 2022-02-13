🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Боруссии» + «Низ» в Серии А. Средний кэф – 1.92!
Забирай фрибет 1000 рублей от Parimatch и ставь на любой тренд из сегодняшнего списка!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.64 до 2.30!
«Унион» – «Боруссия» Д
⏰ 17:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.82
- «Боруссия» Д забивает более 1 мяча в 6 матчах кряду.
«Бернли» – «Ливерпуль»
⏰ 17:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.64
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Бернли» было забито более 2 мячей.
«Реал Сосьедад» – «Гранада»
⏰ 20:30
Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.30
- «Реал Сосьедад» забивает 1 и менее мячей в 9 матчах кряду.
«Аталанта» – «Ювентус»
⏰ 22:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.05
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Ювентуса».
«Эспаньол» – «Барселона»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.79
- В последних 7 матчах «Эспаньола» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 1.92!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.