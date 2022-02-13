Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.64 до 2.30!

⏰ 17:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.82

«Боруссия» Д забивает более 1 мяча в 6 матчах кряду.

⏰ 17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.64

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Бернли» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:30

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.30

«Реал Сосьедад» забивает 1 и менее мячей в 9 матчах кряду.

⏰ 22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.05

Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Ювентуса».

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.79

В последних 7 матчах «Эспаньола» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.92!