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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Боруссии» + «Низ» в Серии А. Средний кэф – 1.92!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.64 до 2.30!

«Унион» – «Боруссия» Д

17:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.82

  • «Боруссия» Д забивает более 1 мяча в 6 матчах кряду.

«Бернли» – «Ливерпуль»

17:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.64

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Бернли» было забито более 2 мячей.

«Реал Сосьедад» – «Гранада»

20:30

Ставка: ИТ1М (1,5) за 2.30

  • «Реал Сосьедад» забивает 1 и менее мячей в 9 матчах кряду.

«Аталанта» – «Ювентус»

22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.05

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Ювентуса».

«Эспаньол» – «Барселона»

23:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.79

  • В последних 7 матчах «Эспаньола» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.92!

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