Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Байера» + ОЗ в матче «Арсенала». Средний кэф – 2.05!

автор Николай Караман

Тренды + бонус до 8000 = прекрасное начало воскресенья!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.66 до 3.18!

«Райо Вальекано» – «Севилья»

16:00

Ставка: Ничья за 3.18

  • Последние 4 выездных матча «Севильи» завершились вничью.

«Челси» – «Ньюкасл»

17:00

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.94

  • «Ньюкасл» забивает в 8 матчах кряду.

«Байер» – «Кельн»

17:30

Ставка: П1 за 1.66

  • «Байер» победил в 5 из последних 7 матчей.

«Арсенал» – «Лестер»

19:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.76

  • В последних 3 матчах «Арсенала» забивают обе команды.

«Барселона» – «Осасуна»

23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.74

  • В каждом из последних 6 матчей между собой на поле «Барселоны» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.05!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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Александр Лямзин
0% WR-0.68% ROI
Неа
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