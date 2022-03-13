🔥 5 трендов на сегодня: победа «Байера» + ОЗ в матче «Арсенала». Средний кэф – 2.05!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.66 до 3.18!
«Райо Вальекано» – «Севилья»
⏰ 16:00
Ставка: Ничья за 3.18
- Последние 4 выездных матча «Севильи» завершились вничью.
«Челси» – «Ньюкасл»
⏰ 17:00
Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.94
- «Ньюкасл» забивает в 8 матчах кряду.
«Байер» – «Кельн»
⏰ 17:30
Ставка: П1 за 1.66
- «Байер» победил в 5 из последних 7 матчей.
«Арсенал» – «Лестер»
⏰ 19:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.76
- В последних 3 матчах «Арсенала» забивают обе команды.
«Барселона» – «Осасуна»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.74
- В каждом из последних 6 матчей между собой на поле «Барселоны» было забито более 2 мячей.
💥 Средний кэф – 2.05!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Александр Лямзин
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