Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.66 до 3.18!

⏰ 16:00

Ставка: Ничья за 3.18

Последние 4 выездных матча «Севильи» завершились вничью.

⏰ 17:00

Ставка: ИТ2Б (0,5) за 1.94

«Ньюкасл» забивает в 8 матчах кряду.

⏰ 17:30

Ставка: П1 за 1.66

«Байер» победил в 5 из последних 7 матчей.

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.76

В последних 3 матчах «Арсенала» забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.74

В каждом из последних 6 матчей между собой на поле «Барселоны» было забито более 2 мячей.

💥 Средний кэф – 2.05!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!