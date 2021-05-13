🔥 4 тренда на сегодня: Голы «Лейпцига» + ТМ в АПЛ. Средний кэф – 1.84!
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Сегодня мы узнаем, кто возьмет Кубок Германии, сможет ли «Ливерпуль» обыграть «МЮ» и то, останется ли «Реал» в гонке за чемпионство.
Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!
❗️ Кэфы от 1.59 до 2.15!
«Астон Вилла» – «Эвертон»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.59
- Ставка сыграла в 5 предыдущих выездных матчах «Эвертона» в АПЛ.
«Лейпциг» – «Боруссия» Д
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.15
- «Лейпциг» забивал в основное время как минимум 2 гола в 6 из 8 последних матчах в Кубке Германии.
«МЮ» – «Ливерпуль»
⏰ 22:15
Ставка: Второй тайм ТМ (1,5) за 1.89
- В 9 из 10 предыдущих очных матчах в АПЛ во втором тайме не забивалось больше одного гола.
«Гранада» – «Реал» М
⏰ 23:00
Ставка: Ф1 (+1,5) за 1.74
- Ставка сыграла в 9 из 12 последних домашних матчах «Гранады» в Ла Лиге.
💥 Средний кэф – 1.84!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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