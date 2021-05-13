Сегодня мы узнаем, кто возьмет Кубок Германии, сможет ли «Ливерпуль» обыграть «МЮ» и то, останется ли «Реал» в гонке за чемпионство.

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.59 до 2.15!

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.59

Ставка сыграла в 5 предыдущих выездных матчах «Эвертона» в АПЛ.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.15

«Лейпциг» забивал в основное время как минимум 2 гола в 6 из 8 последних матчах в Кубке Германии.

⏰ 22:15

Ставка: Второй тайм ТМ (1,5) за 1.89

В 9 из 10 предыдущих очных матчах в АПЛ во втором тайме не забивалось больше одного гола.

⏰ 23:00

Ставка: Ф1 (+1,5) за 1.74

Ставка сыграла в 9 из 12 последних домашних матчах «Гранады» в Ла Лиге.

💥 Средний кэф – 1.84!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!