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🔥 4 тренда на сегодня: Голы «Лейпцига» + ТМ в АПЛ. Средний кэф – 1.84!

автор Алексей Шабалдин

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Сегодня мы узнаем, кто возьмет Кубок Германии, сможет ли «Ливерпуль» обыграть «МЮ» и то, останется ли «Реал» в гонке за чемпионство.

Специально для вас мы собрали тренды к главным событиям дня!

❗️ Кэфы от 1.59 до 2.15!

«Астон Вилла» – «Эвертон»

20:00

Ставка: ИТ2М (1,5) за 1.59

  • Ставка сыграла в 5 предыдущих выездных матчах «Эвертона» в АПЛ.

«Лейпциг» – «Боруссия» Д

21:45

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.15

  • «Лейпциг» забивал в основное время как минимум 2 гола в 6 из 8 последних матчах в Кубке Германии.

«МЮ» – «Ливерпуль»

22:15

Ставка: Второй тайм ТМ (1,5) за 1.89

  • В 9 из 10 предыдущих очных матчах в АПЛ во втором тайме не забивалось больше одного гола. 

«Гранада» – «Реал» М

23:00

Ставка: Ф1 (+1,5) за 1.74

  • Ставка сыграла в 9 из 12 последних домашних матчах «Гранады» в Ла Лиге.

💥 Средний кэф – 1.84!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Думаю, Боруссия сегодня должна забирать кубок
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