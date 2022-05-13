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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.73!

⏰ 18:30

Ставка: П1 за 2.73

«Гомель» проигрывает в 4 матчах кряду.

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.06

«Низ» заходит в 4 последних очных играх команд.

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.94

Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей команд.

⏰ 21:45

Ставка: Х2 за 1.61

«Хаддерсфилд» не проигрывает в 4 последних личных встречах против «Лутона».

⏰ 22:15

Ставка: ИТ2М (2) за 2.04

В последних 5 играх «Бенфика» забивает в среднем по 1,20 гола за матч.

💥 Средний кэф – 2.07!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!