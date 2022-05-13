Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: «низ» в матче «Сочи» + победа «Витебска». Средний кэф – 2.07!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.61 до 2.73!

«Витебск» – «Гомель»

⏰ 18:30

Ставка: П1 за 2.73

  • «Гомель» проигрывает в 4 матчах кряду. 

«Сочи» – «Нижний Новгород»

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 2.06

  • «Низ» заходит в 4 последних очных играх команд. 

«Торпедо-БелАЗ» – «БАТЭ»

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ (нет) за 1.94

  • Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей команд. 

«Лутон» – «Хаддерсфилд»

⏰ 21:45

Ставка: Х2 за 1.61

  • «Хаддерсфилд» не проигрывает в 4 последних личных встречах против «Лутона». 

«Пасуш де Феррейра» – «Бенфика»

⏰ 22:15

Ставка: ИТ2М (2) за 2.04

  • В последних 5 играх «Бенфика» забивает в среднем по 1,20 гола за матч.

💥 Средний кэф – 2.07!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Black Mambik
27% WR-5.61% ROI
Не соглашусь с двумя предложенными исходами по матчам Сочи-Нижний и Пасуш-Бенфика! думаю в обоих этих матчах пробьют тотал больше 2.5!
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