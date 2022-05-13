🔥 5 трендов на сегодня: «низ» в матче «Сочи» + победа «Витебска». Средний кэф – 2.07!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.61 до 2.73!
«Витебск» – «Гомель»
⏰ 18:30
Ставка: П1 за 2.73
- «Гомель» проигрывает в 4 матчах кряду.
«Сочи» – «Нижний Новгород»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 2.06
- «Низ» заходит в 4 последних очных играх команд.
«Торпедо-БелАЗ» – «БАТЭ»
⏰ 20:30
Ставка: ОЗ (нет) за 1.94
- Ставка сыграла в 3 из 5 последних очных матчей команд.
«Лутон» – «Хаддерсфилд»
⏰ 21:45
Ставка: Х2 за 1.61
- «Хаддерсфилд» не проигрывает в 4 последних личных встречах против «Лутона».
«Пасуш де Феррейра» – «Бенфика»
⏰ 22:15
Ставка: ИТ2М (2) за 2.04
- В последних 5 играх «Бенфика» забивает в среднем по 1,20 гола за матч.
💥 Средний кэф – 2.07!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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