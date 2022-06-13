Ставим по трендам на заключительные матчи Лиги Наций с фрибетом 1000 рублей от Paribet!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.66 до 3.32!

⏰ 17:00

Ставка: 1Х за 2.28

Казахстан не проигрывает в 5 последних матчах в основное время.

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.66

Ставка сыграла в 5 последних играх сборной Азербайджана.

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.55

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей сборной Австралии.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.92

Ставка зашла в 4 из 5 последних игр сборной Австрии.

⏰ 21:45

Ставка: Х за 3.32

Исландия играет вничью в 3 из 5 последних встреч.

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!