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🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче Австралии + ОЗ в Дании. Средний кэф – 2.34!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.66 до 3.32!

Казахстан – Словакия

⏰ 17:00

Ставка: 1Х за 2.28

  • Казахстан не проигрывает в 5 последних матчах в основное время. 

Азербайджан – Беларусь

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.66

  • Ставка сыграла в 5 последних играх сборной Азербайджана.

Австралия – Перу

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.55 

  • «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей сборной Австралии.

Дания – Австрия

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.92

  • Ставка зашла в 4 из 5 последних игр сборной Австрии. 

Исландия – Израиль

⏰ 21:45

Ставка: Х за 3.32

  • Исландия играет вничью в 3 из 5 последних встреч. 

💥 Средний кэф – 2.34!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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