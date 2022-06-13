🔥 5 трендов на сегодня: «верх» в матче Австралии + ОЗ в Дании. Средний кэф – 2.34!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.66 до 3.32!
Казахстан – Словакия
⏰ 17:00
Ставка: 1Х за 2.28
- Казахстан не проигрывает в 5 последних матчах в основное время.
Азербайджан – Беларусь
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.66
- Ставка сыграла в 5 последних играх сборной Азербайджана.
Австралия – Перу
⏰ 21:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.55
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей сборной Австралии.
Дания – Австрия
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.92
- Ставка зашла в 4 из 5 последних игр сборной Австрии.
Исландия – Израиль
⏰ 21:45
Ставка: Х за 3.32
- Исландия играет вничью в 3 из 5 последних встреч.
💥 Средний кэф – 2.34!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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