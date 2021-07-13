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🔥 3 тренда на сегодня: ИТ «Ференцвароша» + «низ» в матче «Шахтер» Солигорск – «Лудогорец». Средний кэф – 1.89!

автор Николай Караман

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Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.50 до 2.34!

«Шериф» – «Теута»

20:00

Ставка: Первый тайм: ТМ (1,5) за 1.50

  • Ставка сыграла в 6 из 8 последних домашних матчей «Шерифа» в еврокубках .

«Борац» – «ЧФР»

21:00

Ставка: ОЗ: Нет за 2.04

  • Ставка сыграла в 9 из 10 последних выездных матчей «ЧФР» в еврокубках.

«Приштина» – «Ференцварош»

21:00

Ставка: ИТ2М (1,5) за 2.34

  •  «Ференцварош» не забивал больше 1 гола в 9 из 11 последних матчей в еврокубках.

«Шахтер» Солигорск – «Лудогорец»

22:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.85

  • Меньше трех голов было забито в  10 из 11 последних матчей «Шахтера» в еврокубках.

«Валюр» – «Динамо» Загреб

23:00

Ставка: ТМ (3,5) за 1.70

  • Не больше трех голов забивалось в 7 последних домашних матчах «Валюра» в еврокубках.

💥 Средний кэф – 1.89!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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