🔥 3 тренда на сегодня: ИТ «Ференцвароша» + «низ» в матче «Шахтер» Солигорск – «Лудогорец». Средний кэф – 1.89!
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Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.50 до 2.34!
«Шериф» – «Теута»
⏰ 20:00
Ставка: Первый тайм: ТМ (1,5) за 1.50
- Ставка сыграла в 6 из 8 последних домашних матчей «Шерифа» в еврокубках .
«Борац» – «ЧФР»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ: Нет за 2.04
- Ставка сыграла в 9 из 10 последних выездных матчей «ЧФР» в еврокубках.
«Приштина» – «Ференцварош»
⏰ 21:00
Ставка: ИТ2М (1,5) за 2.34
- «Ференцварош» не забивал больше 1 гола в 9 из 11 последних матчей в еврокубках.
«Шахтер» Солигорск – «Лудогорец»
⏰ 22:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.85
- Меньше трех голов было забито в 10 из 11 последних матчей «Шахтера» в еврокубках.
«Валюр» – «Динамо» Загреб
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (3,5) за 1.70
- Не больше трех голов забивалось в 7 последних домашних матчах «Валюра» в еврокубках.
💥 Средний кэф – 1.89!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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