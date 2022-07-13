Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Динамо» Батуми + ничья в матче «Шахтера». Средний кэф – 2.45!

автор Данила Карзанов

Выбирай тренд и используй фрибет 2500 рублей на любой матч! Уже определился?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.26!

«Шахтер» Солигорск – «Марибор»

⏰ 20:00

Ставка: Х за 2.96

  • «Марибор» играет вничью в 4 матчах кряду.

«Динамо» Батуми – «Слован» Братислава

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.44

  • «Динамо» Батуми побеждает в 4 из 5 последних игр.

«Ференцварош» – «Тобол»

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.88

  • «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

«Линфилд» – «Нью Сэйнтс»

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.26

  • В последних 5 играх «Нью Сэйнтс» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.

«Кортулуа» – «Хагуарес де Кордоба»

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 1.72

  • «Кортулуа» не выигрывает в 4 из 5 последних матчей. 

💥 Средний кэф – 2.45!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.