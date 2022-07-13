🔥 5 трендов на сегодня: победа «Динамо» Батуми + ничья в матче «Шахтера». Средний кэф – 2.45!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 3.26!
«Шахтер» Солигорск – «Марибор»
⏰ 20:00
Ставка: Х за 2.96
- «Марибор» играет вничью в 4 матчах кряду.
«Динамо» Батуми – «Слован» Братислава
⏰ 20:00
Ставка: П1 за 2.44
- «Динамо» Батуми побеждает в 4 из 5 последних игр.
«Ференцварош» – «Тобол»
⏰ 21:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.88
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
«Линфилд» – «Нью Сэйнтс»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.26
- В последних 5 играх «Нью Сэйнтс» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.
«Кортулуа» – «Хагуарес де Кордоба»
⏰ 22:00
Ставка: Х2 за 1.72
- «Кортулуа» не выигрывает в 4 из 5 последних матчей.
💥 Средний кэф – 2.45!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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