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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 3.26!

⏰ 20:00

Ставка: Х за 2.96

«Марибор» играет вничью в 4 матчах кряду.

⏰ 20:00

Ставка: П1 за 2.44

«Динамо» Батуми побеждает в 4 из 5 последних игр.

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.88

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.26

В последних 5 играх «Нью Сэйнтс» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 1.72

«Кортулуа» не выигрывает в 4 из 5 последних матчей.

💥 Средний кэф – 2.45!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!