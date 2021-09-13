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🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Эвертона» + победа «Хетафе». Средний кэф – 1.82!

автор Николай Караман

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Сегодня нас ждут завершающие матчи очередных туров топовых европейских лиг! Мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.50 до 2.14!

«Рубин» – «Урал»

18:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

  • В каждом из последних 5 матчей «Урала» было забито 2 и менее мячей.

«Ростов» – «Краснодар»

19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.78

  • В последних 5 матчах «Ростова» забивают обе команды.

«Хетафе» – «Эльче»

21:00

Ставка: П1 за 1.96

  • «Эльче» проиграл в 12 из последних 15 выездных матчей.

«Болонья» – «Верона»

21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.14

  • В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Болоньи» было забито 2 и менее мячей.

«Эвертон» – «Бернли»

22:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.50

  • «Эвертон» не забивал больше 1 гола в 11 из 13 последних домашних матчей в АПЛ.

💥 Средний кэф – 1.82!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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