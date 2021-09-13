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Сегодня нас ждут завершающие матчи очередных туров топовых европейских лиг! Мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.50 до 2.14!

⏰ 18:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.72

В каждом из последних 5 матчей «Урала» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 19:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.78

В последних 5 матчах «Ростова» забивают обе команды.

⏰ 21:00

Ставка: П1 за 1.96

«Эльче» проиграл в 12 из последних 15 выездных матчей.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 2.14

В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Болоньи» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.50

«Эвертон» не забивал больше 1 гола в 11 из 13 последних домашних матчей в АПЛ.

💥 Средний кэф – 1.82!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!