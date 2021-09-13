🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Эвертона» + победа «Хетафе». Средний кэф – 1.82!
Ставьте на сегодняшние матчи вместе с бонусом до 1000 рублей от BetBoom!
Сегодня нас ждут завершающие матчи очередных туров топовых европейских лиг! Мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.50 до 2.14!
«Рубин» – «Урал»
⏰ 18:30
Ставка: ТМ (2,5) за 1.72
- В каждом из последних 5 матчей «Урала» было забито 2 и менее мячей.
«Ростов» – «Краснодар»
⏰ 19:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.78
- В последних 5 матчах «Ростова» забивают обе команды.
«Хетафе» – «Эльче»
⏰ 21:00
Ставка: П1 за 1.96
- «Эльче» проиграл в 12 из последних 15 выездных матчей.
«Болонья» – «Верона»
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 2.14
- В каждом из последних 4 матчей между собой на поле «Болоньи» было забито 2 и менее мячей.
«Эвертон» – «Бернли»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ1М (1,5) за 1.50
- «Эвертон» не забивал больше 1 гола в 11 из 13 последних домашних матчей в АПЛ.
💥 Средний кэф – 1.82!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.