Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?



😍 Кэфы от 1.72 до 2.57!

⏰ 19:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.72

В последних 5 матчах на поле «Буде-Глимта» забивают обе команды.

⏰ 19:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.99

В каждом из последних 4 выездных матчей «Ромы» было забито более 2 мячей.

⏰ 19:45

Ставка: Х2 за 2.47

«Мидтьюлланд» не проигрывает на протяжении 6 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.24

«Ференцварош» забивает более 1 мяча в 6 последних домашних матчах.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.57

В последних 3 матчах «МЮ» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.19

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!