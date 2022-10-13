Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Ференцвароша» + ТБ в матче «Бетиса». Средний кэф – 2.19!

автор Николай Караман

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 2.57!

«Буде-Глимт» – «Арсенал»

⏰ 19:45

Ставка: ОЗ (да) за 1.72

  • В последних 5 матчах на поле «Буде-Глимта» забивают обе команды.

«Бетис» – «Рома»

⏰ 19:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.99

  • В каждом из последних 4 выездных матчей «Ромы» было забито более 2 мячей.

«Фейеноорд» – «Мидтьюлланд»

⏰ 19:45

Ставка: Х2 за 2.47

  • «Мидтьюлланд» не проигрывает на протяжении 6 матчей.

«Ференцварош» – «Црвена Звезда»

⏰ 22:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.24

  • «Ференцварош» забивает более 1 мяча в 6 последних домашних матчах. 

«МЮ» – «Омония»

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.57

  • В последних 3 матчах «МЮ» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.19

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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