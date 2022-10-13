🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Ференцвароша» + ТБ в матче «Бетиса». Средний кэф – 2.19!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 2.57!
«Буде-Глимт» – «Арсенал»
⏰ 19:45
Ставка: ОЗ (да) за 1.72
- В последних 5 матчах на поле «Буде-Глимта» забивают обе команды.
«Бетис» – «Рома»
⏰ 19:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.99
- В каждом из последних 4 выездных матчей «Ромы» было забито более 2 мячей.
«Фейеноорд» – «Мидтьюлланд»
⏰ 19:45
Ставка: Х2 за 2.47
- «Мидтьюлланд» не проигрывает на протяжении 6 матчей.
«Ференцварош» – «Црвена Звезда»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.24
- «Ференцварош» забивает более 1 мяча в 6 последних домашних матчах.
«МЮ» – «Омония»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.57
- В последних 3 матчах «МЮ» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.19
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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