Начинаем новую неделю трендами на лучшие матчи дня: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

! Кэфы от 1.68 до 3.48!

⏰ 18:00

Ставка: Ничья за 3.48

«Сивасспор» сыграл вничью в 5 из последних 7 домашних матчей.

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.99

В каждом из последних 4 домашних матчей «Сочи» было забито более 2 мячей.

⏰ 20:30

Ставка: 1Х за 1.72

«Газиантеп» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.68

В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Мирандес» – «Реал Сосьедад Б»

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.20

В последних 3 матчах «Мирандеса» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.21!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!