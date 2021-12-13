Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Газиантепа» + голы в матче «Спартака». Средний кэф – 2.21!

автор Николай Караман

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Начинаем новую неделю трендами на лучшие матчи дня: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

! Кэфы от 1.68 до 3.48!

«Сивасспор» – «Галатасарай»

18:00

Ставка: Ничья за 3.48

  • «Сивасспор» сыграл вничью в 5 из последних 7 домашних матчей.

«Сочи» – «Спартак»

19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.99

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «Сочи» было забито более 2 мячей.

«Газиантеп» – «Фенербахче»

20:30

Ставка: 1Х за 1.72

  • «Газиантеп» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей.

«Кадис» – «Гранада»

23:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.68

  • В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.

«Мирандес» – «Реал Сосьедад Б»

23:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.20

  • В последних 3 матчах «Мирандеса» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.21!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Валера Мороз
43% WR-9.94% ROI
сиваспор-галатасарай тотал Б 1,5
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