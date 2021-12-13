🔥 5 трендов на сегодня: непроигрыш «Газиантепа» + голы в матче «Спартака». Средний кэф – 2.21!
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Начинаем новую неделю трендами на лучшие матчи дня: на что можно поставить сегодня?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
! Кэфы от 1.68 до 3.48!
«Сивасспор» – «Галатасарай»
⏰ 18:00
Ставка: Ничья за 3.48
- «Сивасспор» сыграл вничью в 5 из последних 7 домашних матчей.
«Сочи» – «Спартак»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.99
- В каждом из последних 4 домашних матчей «Сочи» было забито более 2 мячей.
«Газиантеп» – «Фенербахче»
⏰ 20:30
Ставка: 1Х за 1.72
- «Газиантеп» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей.
«Кадис» – «Гранада»
⏰ 23:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.68
- В каждом из последних 4 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
«Мирандес» – «Реал Сосьедад Б»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.20
- В последних 3 матчах «Мирандеса» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.21!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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