🔥 5 трендов на сегодня: ничья в матче «Брайтона» + голы «Боруссии». Средний кэф – 2.50!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.85 до 3.24!
«Бешикташ» – «Газиантеп»
⏰ 20:00
Ставка: ИТ2Б (1) за 2.85
- «Бешикташ» пропускает в 22 последних матчах чемпионата Турции.
«Динамо» Дрезден – «Гамбург»
⏰ 20:30
Ставка: П2 за 1.85
- «Гамбург» выиграл в 3 из 5 последних очных матчей.
«Боруссия» Д – «Фрайбург»
⏰ 22:30
Ставка: ИТ1Б (2,5) за 2.45
- В последних 5 играх «Боруссия» Д забивает по 2,80 гола за матч.
«Брайтон» – «Кристал Пэлас»
⏰ 23:00
Ставка: Х за 3.24
- Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних очных игр команд.
«Ницца» – «Нант»
⏰ 23:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.12
- Ставка проходит в 4 последних матчах «Ниццы» в Лиге 1.
💥 Средний кэф – 2.50!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Чорибой Чуракулов
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