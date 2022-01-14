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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.85 до 3.24!

⏰ 20:00

Ставка: ИТ2Б (1) за 2.85

«Бешикташ» пропускает в 22 последних матчах чемпионата Турции.

⏰ 20:30

Ставка: П2 за 1.85

«Гамбург» выиграл в 3 из 5 последних очных матчей.

⏰ 22:30

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 2.45

В последних 5 играх «Боруссия» Д забивает по 2,80 гола за матч.

⏰ 23:00

Ставка: Х за 3.24

Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних очных игр команд.

⏰ 23:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.12

Ставка проходит в 4 последних матчах «Ниццы» в Лиге 1.

💥 Средний кэф – 2.50!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!