Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.80 до 3.14!

⏰ 20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.95

В каждом из последних 4 матчей «Бешикташа» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.80

Ставка сыграла в трех последних очных матчах.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.00

В каждом из последних 5 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 22:45

Ставка: Ничья за 3.14

«Мальорка» сыграла вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.

⏰ 23:00

Ставка: П1 за 1.85

«Реал Сосьедад Б» проиграл в 7 из последних 10 матчей.

💥 Средний кэф – 2.14!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!