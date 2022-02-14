🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Мальорки» + «верх» в Серии А. Средний кэф – 2.14!
Еврокубки возвращаются уже завтра, однако и сегодня есть на что поставить! Используешь фрибет 2000 рублей от «Фонбет»?
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.80 до 3.14!
«Адана Демирспор» – «Бешикташ»
⏰ 20:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.95
- В каждом из последних 4 матчей «Бешикташа» было забито 2 и менее мячей.
«Специя» – «Фиорентина»
⏰ 22:45
Ставка: ТБ (2,5) за 1.80
- Ставка сыграла в трех последних очных матчах.
«Вест Бромвич» – «Блэкберн»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.00
- В каждом из последних 5 матчей между собой забивают обе команды.
«Мальорка» – «Атлетик»
⏰ 22:45
Ставка: Ничья за 3.14
- «Мальорка» сыграла вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.
«Понферрадина» – «Реал Сосьедад Б»
⏰ 23:00
Ставка: П1 за 1.85
- «Реал Сосьедад Б» проиграл в 7 из последних 10 матчей.
💥 Средний кэф – 2.14!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Иван Гусев13
0% WR0% ROI