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🔥 5 трендов на сегодня: ничья «Мальорки» + «верх» в Серии А. Средний кэф – 2.14!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.80 до 3.14!

«Адана Демирспор» – «Бешикташ»

20:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.95

  • В каждом из последних 4 матчей «Бешикташа» было забито 2 и менее мячей.

«Специя» – «Фиорентина»

22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 1.80

  • Ставка сыграла в трех последних очных матчах.

«Вест Бромвич» – «Блэкберн»

23:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.00

  • В каждом из последних 5 матчей между собой забивают обе команды.

«Мальорка» – «Атлетик»

22:45

Ставка: Ничья за 3.14

  • «Мальорка» сыграла вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.

«Понферрадина» – «Реал Сосьедад Б»

23:00

Ставка: П1 за 1.85

  • «Реал Сосьедад Б» проиграл в 7 из последних 10 матчей.

💥 Средний кэф – 2.14!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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