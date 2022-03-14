Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Реала» + ОЗ в матче «Венеции». Средний кэф – 2.23!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.54 до 3.58!

«Рубин» – «Ростов»

19:00

Ставка: Х2 за 1.99

  • «Рубин» не выигрывает дома у «Ростова» на протяжении 6 матчей.

«Галатасарай» – «Бешикташ»

20:00

Ставка: Ничья за 3.58

  • «Бешикташ» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.

«Лацио» – «Венеция»

22:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.95

  • В последних 4 матчах «Венеции» забивают обе команды.

«Мальорка» – «Реал»

23:00

Ставка: П2 за 1.54

  • «Реал» одержал победу в 6 из последних 8 выездных матчей.

«Морейренсе» – «Спортинг»

23:15

Ставка: ОЗ: Да за 2.10

  • В последних 3 выездных матчах «Спортинга» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.23!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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Isabella Moner
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не зайдет
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