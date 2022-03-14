Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.54 до 3.58!

⏰ 19:00

Ставка: Х2 за 1.99

«Рубин» не выигрывает дома у «Ростова» на протяжении 6 матчей.

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.58

«Бешикташ» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.95

В последних 4 матчах «Венеции» забивают обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: П2 за 1.54

«Реал» одержал победу в 6 из последних 8 выездных матчей.

⏰ 23:15

Ставка: ОЗ: Да за 2.10

В последних 3 выездных матчах «Спортинга» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 2.23!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!