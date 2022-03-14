🔥 5 трендов на сегодня: Победа «Реала» + ОЗ в матче «Венеции». Средний кэф – 2.23!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.54 до 3.58!
«Рубин» – «Ростов»
⏰ 19:00
Ставка: Х2 за 1.99
- «Рубин» не выигрывает дома у «Ростова» на протяжении 6 матчей.
«Галатасарай» – «Бешикташ»
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 3.58
- «Бешикташ» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.
«Лацио» – «Венеция»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.95
- В последних 4 матчах «Венеции» забивают обе команды.
«Мальорка» – «Реал»
⏰ 23:00
Ставка: П2 за 1.54
- «Реал» одержал победу в 6 из последних 8 выездных матчей.
«Морейренсе» – «Спортинг»
⏰ 23:15
Ставка: ОЗ: Да за 2.10
- В последних 3 выездных матчах «Спортинга» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 2.23!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Isabella Moner
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