Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.85 до 3.32!

⏰ 16:30

Ставка: П1 за 2.07

«Хоффенхайм» не выигрывает в 8 последних турах Бундеслиги.

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.97

«Верх» пробивается в 3 последних играх «Крыльев Советов».

⏰ 19:30

Ставка: X за 3.32

«Валенсия» играет вничью в 3 из 5 последних матчей в основное время.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.85

В последних 5 играх «Венеция» пропускает в среднем по 2,20 гола за матч.

⏰ 22:00

Ставка: Ф1 (1) за 2.54

Ставка заходит в 3 из 5 последних очных матчей команд на поле «Монпелье».

💥 Средний кэф – 2.35!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!