🔥 5 трендов на сегодня: победа «Боруссии» М + фора «Монпелье». Средний кэф – 2.35!
Ставишь по трендам? Забирай бонус до 8000 рублей от BetBoom и грузи на любую игру!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.85 до 3.32!
«Боруссия» М – «Хоффенхайм»
⏰ 16:30
Ставка: П1 за 2.07
- «Хоффенхайм» не выигрывает в 8 последних турах Бундеслиги.
«Ахмат» – «Крылья Советов»
⏰ 19:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.97
- «Верх» пробивается в 3 последних играх «Крыльев Советов».
«Эспаньол» – «Валенсия»
⏰ 19:30
Ставка: X за 3.32
- «Валенсия» играет вничью в 3 из 5 последних матчей в основное время.
«Рома» – «Венеция»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.85
- В последних 5 играх «Венеция» пропускает в среднем по 2,20 гола за матч.
«Монпелье» – «ПСЖ»
⏰ 22:00
Ставка: Ф1 (1) за 2.54
- Ставка заходит в 3 из 5 последних очных матчей команд на поле «Монпелье».
💥 Средний кэф – 2.35!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
WOLFЫЧ
43.5% WR-2.41% ROI