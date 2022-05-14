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🔥 5 трендов на сегодня: победа «Боруссии» М + фора «Монпелье». Средний кэф – 2.35!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.85 до 3.32!

«Боруссия» М – «Хоффенхайм»

⏰ 16:30

Ставка: П1 за 2.07

  • «Хоффенхайм» не выигрывает в 8 последних турах Бундеслиги.  

«Ахмат» – «Крылья Советов»

⏰ 19:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.97

  • «Верх» пробивается в 3 последних играх «Крыльев Советов». 

«Эспаньол» – «Валенсия»

⏰ 19:30

Ставка: X за 3.32

  • «Валенсия» играет вничью в 3 из 5 последних матчей в основное время. 

«Рома» – «Венеция»

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.85

  • В последних 5 играх «Венеция» пропускает в среднем по 2,20 гола за матч.

«Монпелье» – «ПСЖ»

⏰ 22:00

Ставка: Ф1 (1) за 2.54

  • Ставка заходит в 3 из 5 последних очных матчей команд на поле «Монпелье». 

💥 Средний кэф – 2.35!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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WOLFЫЧ
43.5% WR-2.41% ROI
зайдут не ожидаемо
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