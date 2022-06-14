🔥 5 трендов на сегодня: победа Коста-Рики + голы Турции. Средний кэф – 1.79!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.58 до 2.04!
Армения – Шотландия
⏰ 19:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.68
- Ставка сыграла в 5 последних матчах сборной Армении.
Коста-Рика – Новая Зеландия
⏰ 21:00
Ставка: П1 за 1.97
- Коста-Рика побеждает в 4 матчах кряду.
Босния и Герцеговина – Финляндия
⏰ 21:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.58
- «Низ» заходит в 5 последних встречах обеих команд.
Турция – Литва
⏰ 21:45
Ставка: ИТ1Б (3) за 1.70
- В последних 5 играх Турция забивает в среднем по 3 гола за матч.
Украина – Ирландия
⏰ 21:45
Ставка: П1 + ТМ (4,5) за 2.04
- Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей сборной Украины.
💥 Средний кэф – 1.79!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Андрей Мягченко1
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