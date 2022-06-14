Готовимся к последним матчам Лиги Наций с фрибетом 1000 рублей от Paribet! Выбрал тренд?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.58 до 2.04!

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.68

Ставка сыграла в 5 последних матчах сборной Армении.

⏰ 21:00

Ставка: П1 за 1.97

Коста-Рика побеждает в 4 матчах кряду.

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.58

«Низ» заходит в 5 последних встречах обеих команд.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1Б (3) за 1.70

В последних 5 играх Турция забивает в среднем по 3 гола за матч.

⏰ 21:45

Ставка: П1 + ТМ (4,5) за 2.04

Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей сборной Украины.

💥 Средний кэф – 1.79!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!