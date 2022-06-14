Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа Коста-Рики + голы Турции. Средний кэф – 1.79!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.58 до 2.04!

Армения – Шотландия

⏰ 19:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.68

  • Ставка сыграла в 5 последних матчах сборной Армении. 

Коста-Рика – Новая Зеландия

⏰ 21:00

Ставка: П1 за 1.97

  • Коста-Рика побеждает в 4 матчах кряду.

Босния и Герцеговина – Финляндия

⏰ 21:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.58 

  • «Низ» заходит в 5 последних встречах обеих команд. 

Турция – Литва

⏰ 21:45

Ставка: ИТ1Б (3) за 1.70

  • В последних 5 играх Турция забивает в среднем по 3 гола за матч. 

Украина – Ирландия

⏰ 21:45

Ставка: П1 + ТМ (4,5) за 2.04

  • Ставка заходит в 4 из 5 последних матчей сборной Украины. 

💥 Средний кэф – 1.79!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Андрей Мягченко1
74.3% WR-3.36% ROI
для кэф в карман игра ТУРЦИЯ УДАР В СТВОР ТБ 8 ОСНОВНОЕ ЗА 1.70
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