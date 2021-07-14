🔥 3 тренда на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «Кайрат» – «Маккаби» + ИТ «Легии». Средний кэф – 1.86!
Ставишь на сегодняшние матчи? Получи бонус до 1000 рублей от BetBoom!
Оставшиеся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов! Ждать ли нам неожиданных результатов?
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.45 до 2.35!
«Кайрат» – «Маккаби»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.79
- Ставка сыграла в 7 из 10 последних матчей «Маккаби».
«Нефтчи» – «Динамо» Тбилиси
⏰ 20:00
Ставка: Гол в первом тайме: Да за 1.45
- В 10 из 12 последних матчей «Нефтчи» в еврокубках в первом тайме забивался гол.
«Легия» – «Буде-Глимт»
⏰ 21:00
Ставка: Второй тайм: ИТ1М (0,5) за 2.35
- «Легия» не забивала во втором тайме в 6 из 7 последних матчей в еврокубках.
💥 Средний кэф – 1.86!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
naschu
41.2% WR-3.09% ROI