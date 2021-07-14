Betting Insider

🔥 3 тренда на сегодня: «ОЗ: Да» в матче «Кайрат» – «Маккаби» + ИТ «Легии». Средний кэф – 1.86!

автор Николай Караман

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Оставшиеся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов! Ждать ли нам неожиданных результатов? 

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.45 до 2.35!

«Кайрат» – «Маккаби»

17:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.79

  • Ставка сыграла в 7 из 10 последних матчей «Маккаби».

«Нефтчи» – «Динамо» Тбилиси

20:00

Ставка: Гол в первом тайме: Да за 1.45

  • В 10 из 12 последних матчей «Нефтчи» в еврокубках в первом тайме забивался гол.

«Легия» – «Буде-Глимт»

21:00

Ставка: Второй тайм: ИТ1М (0,5) за 2.35

  •  «Легия» не забивала во втором тайме в 6 из 7 последних матчей в еврокубках.

💥 Средний кэф – 1.86!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
naschu
41.2% WR-3.09% ROI
я думаю не зайдут
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