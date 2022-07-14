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🔥 5 трендов на сегодня: голы «Партизани» + ТМ в матче «Флоры». Средний кэф – 2.10!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.55 до 2.66!

«Лиепая» – «Гиляни»

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.55

  • Ставка сыграла в 3 из 5 последних матчей обеих команд. 

«Европа» – «Викингур Гота»

⏰ 18:00

Ставка: П2 за 2.66

  • «Викингур Гота» побеждает в 5 играх кряду.

«Академия Пандев» – «Лехия»

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.17

  • Ставка заходит на протяжении 4 последних матчей «Академии Пандев». 

СИК – «Флора»

⏰ 19:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.69

  • «Низ» заходит в 4 из 5 последних игр «Флоры». 

«Партизани» – «Сабуртало»

⏰ 21:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.45

  • В последних 5 играх «Партизани» забивает в среднем по 2,40 гола за матч.

💥 Средний кэф – 2.10!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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