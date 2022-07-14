🔥 5 трендов на сегодня: голы «Партизани» + ТМ в матче «Флоры». Средний кэф – 2.10!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.55 до 2.66!
«Лиепая» – «Гиляни»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.55
- Ставка сыграла в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
«Европа» – «Викингур Гота»
⏰ 18:00
Ставка: П2 за 2.66
- «Викингур Гота» побеждает в 5 играх кряду.
«Академия Пандев» – «Лехия»
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.17
- Ставка заходит на протяжении 4 последних матчей «Академии Пандев».
СИК – «Флора»
⏰ 19:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.69
- «Низ» заходит в 4 из 5 последних игр «Флоры».
«Партизани» – «Сабуртало»
⏰ 21:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 2.45
- В последних 5 играх «Партизани» забивает в среднем по 2,40 гола за матч.
💥 Средний кэф – 2.10!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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