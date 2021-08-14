🔥 5 трендов на 14 августа: «ОЗ: Да» в матче «Спартак» – «Урал» + ИТ «Челси». Средний кэф – 1.89!
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Начинаются выходные! Это значит, что нас ждет целая россыпь матчей в национальных чемпионатах! Кроме того, вчера стартовали АПЛ, Бундеслига и Ла Лига!
Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.64 до 2.17!
⏰ 17:00
Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.53
- «Челси» забивает более 1 мяча команде «Кристал Пэлас» в 4 матчах подряд.
«Спартак» – «Урал»
⏰ 17:30
Ставка: ОЗ (Да) за 2.02
- В последних 3 матчах между собой на поле «Спартака» забивают обе команды.
«Боруссия» Д – «Айнтрахт»
⏰ 19:30
Ставка: П1 в первом тайме за 1.86
- Команда «Боруссия» Дортмунд выиграла первый тайм в последних 6 матчах.
«Норвич» – «Ливерпуль»
⏰ 19:30
Ставка: ИТ1М (0,5) за 2.17
- «Норвич» не забивает в 5 последних домашних матчах.
«Алавес» – «Реал Мадрид»
⏰ 23:00
Ставка: ОЗ (Да) за 1.95
- В последних 3 матчах на поле команды «Алавес» забивают обе команды.
💥 Средний кэф – 1.89
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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