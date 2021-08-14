Betting Insider

🔥 5 трендов на 14 августа: «ОЗ: Да» в матче «Спартак» – «Урал» + ИТ «Челси». Средний кэф – 1.89!

автор Данил Симонов

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Начинаются выходные! Это значит, что нас ждет целая россыпь матчей в национальных чемпионатах! Кроме того, вчера стартовали АПЛ, Бундеслига и Ла Лига!

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.64 до 2.17!

«Челси» – «Кристал Пэлас»

⏰ 17:00

Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.53

  • «Челси» забивает более 1 мяча команде «Кристал Пэлас» в 4 матчах подряд.

«Спартак» – «Урал»

⏰ 17:30

Ставка: ОЗ (Да) за 2.02

  • В последних 3 матчах между собой на поле «Спартака» забивают обе команды.

«Боруссия» Д – «Айнтрахт»

⏰ 19:30

Ставка: П1 в первом тайме за 1.86

  • Команда «Боруссия» Дортмунд выиграла первый тайм в последних матчах.

«Норвич» – «Ливерпуль»

⏰ 19:30

Ставка: ИТ1М (0,5) за 2.17

  • «Норвич» не забивает в 5 последних домашних матчах.

«Алавес» – «Реал Мадрид»

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (Да) за 1.95

  • В последних 3 матчах на поле команды «Алавес» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.89

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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