Начинаются выходные! Это значит, что нас ждет целая россыпь матчей в национальных чемпионатах! Кроме того, вчера стартовали АПЛ, Бундеслига и Ла Лига!

Мы собрали тренды к главным событиям дня! Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.64 до 2.17!

«Челси» – «Кристал Пэлас»



⏰ 17:00



Ставка: ИТ1Б (1,5) за 1.53

«Челси» забивает более 1 мяча команде «Кристал Пэлас» в 4 матчах подряд.

⏰ 17:30

Ставка: ОЗ (Да) за 2.02

В последних 3 матчах между собой на поле «Спартака» забивают обе команды.

⏰ 19:30

Ставка: П1 в первом тайме за 1.86

Команда «Боруссия» Дортмунд выиграла первый тайм в последних 6 матчах.

⏰ 19:30

Ставка: ИТ1М (0,5) за 2.17

«Норвич» не забивает в 5 последних домашних матчах.

⏰ 23:00

Ставка: ОЗ (Да) за 1.95

В последних 3 матчах на поле команды «Алавес» забивают обе команды.

💥 Средний кэф – 1.89

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!