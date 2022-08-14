🔥 5 трендов на сегодня: голы «Ромы» + победа «Оренбурга». Средний кэф – 2.42!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 2.07 до 3.66!
«Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»
⏰ 16:00
Ставка: Х за 3.66
- Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей «Вест Хэма».
«Оренбург» – «Торпедо»
⏰ 17:30
Ставка: П1 за 2.11
- «Торпедо» проигрывает в 4 из 5 последних игр.
«Брест» – «Марсель»
⏰ 21:45
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.07
- Ставка сыграла в 5 последних очных встречах команд.
«Салернитана» – «Рома»
⏰ 21:45
Ставка: ИТ2Б (2) за 2.13
- В последних 5 играх «Рома» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.
«Альмерия» – «Реал»
⏰ 23:00
Ставка: Ф2 (-1,5) за 2.17
- Реал» обыграл «Альмерию» в 5 матчах кряду с разницей в 3 мяча.
💥 Средний кэф – 2.42!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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