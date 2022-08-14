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🔥 5 трендов на сегодня: голы «Ромы» + победа «Оренбурга». Средний кэф – 2.42!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 2.07 до 3.66!

«Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»

⏰ 16:00

Ставка: Х за 3.66

  • Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей «Вест Хэма».

«Оренбург» – «Торпедо»

⏰ 17:30

Ставка: П1 за 2.11

  • «Торпедо» проигрывает в 4 из 5 последних игр.

«Брест» – «Марсель»

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.07

  • Ставка сыграла в 5 последних очных встречах команд. 

«Салернитана» – «Рома»

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (2) за 2.13

  • В последних 5 играх «Рома» забивает в среднем по 2,20 гола за матч. 

«Альмерия» – «Реал»

⏰ 23:00

Ставка: Ф2 (-1,5) за 2.17

  • Реал» обыграл «Альмерию» в 5 матчах кряду с разницей в 3 мяча. 

💥 Средний кэф – 2.42!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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