Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 2.07 до 3.66!

⏰ 16:00

Ставка: Х за 3.66

Ничья зафиксирована в 3 из 5 последних матчей «Вест Хэма».

⏰ 17:30

Ставка: П1 за 2.11

«Торпедо» проигрывает в 4 из 5 последних игр.

⏰ 21:45

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.07

Ставка сыграла в 5 последних очных встречах команд.

⏰ 21:45

Ставка: ИТ2Б (2) за 2.13

В последних 5 играх «Рома» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.

⏰ 23:00

Ставка: Ф2 (-1,5) за 2.17

Реал» обыграл «Альмерию» в 5 матчах кряду с разницей в 3 мяча.

💥 Средний кэф – 2.42!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!