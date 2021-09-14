🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Баварии» + голы в матче «Янг Бойз» – «МЮ». Средний кэф – 2.04!
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Вот и Лига чемпионов! Сможет ли «Зенит» навязать борьбу «Челси»? А будут ли голы в матче «Барселоны» и «Баварии»?
Мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
❗️ Кэфы от 1.60 до 2.55!
«Янг Бойз» – «МЮ»
⏰ 19:45
Ставка: ОЗ: Да за 1.83
- Обе команды забивали в 5-ти из 6-ти последних матчей «Янг Бойз».
«Динамо» К – «Бенфика»
⏰ 22:00
Ставка: П2 за 2.39
- «Бенфика» одержала победу в 11 из последних 13- выездных матчей.
«Мальме» – «Ювентус»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.82
- В каждом из последних 8-ми выездных матчей «Ювентуса» было забито более 2-х мячей.
«Челси» – «Зенит»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Да за 2.55
- В последних 4-х выездных матчах «Зенита» забивают обе команды.
«Барселона» – «Бавария»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.60
- «Бавария» забивает более 1 мяча в 4-х матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.04!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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