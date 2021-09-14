Вот и Лига чемпионов! Сможет ли «Зенит» навязать борьбу «Челси»? А будут ли голы в матче «Барселоны» и «Баварии»?

Мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.60 до 2.55!

⏰ 19:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.83

Обе команды забивали в 5-ти из 6-ти последних матчей «Янг Бойз».

⏰ 22:00

Ставка: П2 за 2.39

«Бенфика» одержала победу в 11 из последних 13- выездных матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.82

В каждом из последних 8-ми выездных матчей «Ювентуса» было забито более 2-х мячей.

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.55

В последних 4-х выездных матчах «Зенита» забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.60

«Бавария» забивает более 1 мяча в 4-х матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.04!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!