Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: ИТ «Баварии» + голы в матче «Янг Бойз» – «МЮ». Средний кэф – 2.04!

автор Николай Караман

Секретный промокод на повышенный фрибет до 2000 рублей! Забирай и ставь на любой матч!

Вот и Лига чемпионов! Сможет ли «Зенит» навязать борьбу «Челси»? А будут ли голы в матче «Барселоны» и «Баварии»? 

Мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

❗️ Кэфы от 1.60 до 2.55!

«Янг Бойз» – «МЮ»

19:45

Ставка: ОЗ: Да за 1.83

  • Обе команды забивали в 5-ти из 6-ти последних матчей «Янг Бойз».

«Динамо» К – «Бенфика»

22:00

Ставка: П2 за 2.39

  • «Бенфика» одержала победу в 11 из последних 13- выездных матчей.

«Мальме» – «Ювентус»

22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.82

  • В каждом из последних 8-ми выездных матчей «Ювентуса» было забито более 2-х мячей.

«Челси» – «Зенит»

22:00

Ставка: ОЗ: Да за 2.55

  • В последних 4-х выездных матчах «Зенита» забивают обе команды.

«Барселона» – «Бавария»

22:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.60

  • «Бавария» забивает более 1 мяча в 4-х матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.04!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Панк Анархи
56.2% WR-3.33% ROI
Возможно и зайдёт )
Ответить