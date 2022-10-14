Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: Х2 «Хетафе» + ТБ в АПЛ. Средний кэф – 2.01!

автор Данила Карзанов

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 2.62!

КАМАЗ – «Енисей»

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.72

  • Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Енисея». 

«Витебск» – «Шахтер» Солигорск

⏰ 17:00

Ставка: Ф2 (-1,5) за 2.62

  • «Шахтер» Солигорск побеждает в 3 из 5 последних очных матчей с разницей более чем в два мяча. 

«Эммен» – «Волендам»

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.95

  • Ставка зашла в 4 из 5 последних личных встреч команд. 

«Брентфорд» – «Брайтон»

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.00

  • «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд. 

«Райо Вальекано» – «Хетафе»

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 1.79

  • «Хетафе» не проигрывает в 4 из 5 последних очных матчей.

💥 Средний кэф – 2.01

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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