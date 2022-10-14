Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.72 до 2.62!

⏰ 17:00

Ставка: ОЗ (нет) за 1.72

Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Енисея».

⏰ 17:00

Ставка: Ф2 (-1,5) за 2.62

«Шахтер» Солигорск побеждает в 3 из 5 последних очных матчей с разницей более чем в два мяча.

⏰ 21:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.95

Ставка зашла в 4 из 5 последних личных встреч команд.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 2.00

«Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 22:00

Ставка: Х2 за 1.79

«Хетафе» не проигрывает в 4 из 5 последних очных матчей.

💥 Средний кэф – 2.01

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!