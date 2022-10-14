🔥 5 трендов на сегодня: Х2 «Хетафе» + ТБ в АПЛ. Средний кэф – 2.01!
Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.72 до 2.62!
КАМАЗ – «Енисей»
⏰ 17:00
Ставка: ОЗ (нет) за 1.72
- Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчей «Енисея».
«Витебск» – «Шахтер» Солигорск
⏰ 17:00
Ставка: Ф2 (-1,5) за 2.62
- «Шахтер» Солигорск побеждает в 3 из 5 последних очных матчей с разницей более чем в два мяча.
«Эммен» – «Волендам»
⏰ 21:00
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 1.95
- Ставка зашла в 4 из 5 последних личных встреч команд.
«Брентфорд» – «Брайтон»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 2.00
- «Верх» пробивается в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
«Райо Вальекано» – «Хетафе»
⏰ 22:00
Ставка: Х2 за 1.79
- «Хетафе» не проигрывает в 4 из 5 последних очных матчей.
💥 Средний кэф – 2.01
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.