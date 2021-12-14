Матчи вторника в АПЛ и Бундеслиге: используешь бонус до 30 000 рублей от Pin-Up.ru?

Начинаем новую неделю трендами на лучшие матчи дня: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

! Кэфы от 1.76 до 3.52!

⏰ 22:30

Ставка: П2 за 3.52

«Вольфсбург» проигрывает 5 матчей подряд.

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

Ставка проходит в 4 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.76

В последних 3 матчах «Бохума» забивают обе команды.

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.12

«Верх» заходит в 3 из 5 последних матчей «Астон Виллы» в АПЛ.

⏰ 23:00

Ставка: Ф2 (2,5) за 1.79

«Лидс» не проигрывает больше чем в 2 мяча 14 игр кряду.

💥 Средний кэф – 2.21!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!