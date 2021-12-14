Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Кельна» + «верх» в матче «Астон Виллы». Средний кэф – 2.21!

автор Данила Карзанов

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Начинаем новую неделю трендами на лучшие матчи дня: на что можно поставить сегодня?

Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?

! Кэфы от 1.76 до 3.52!

«Вольфсбург» – «Кельн»

22:30

Ставка: П2 за 3.52

  • «Вольфсбург» проигрывает 5 матчей подряд.

«Майнц» – «Герта»

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.90

  • Ставка проходит в 4 из 5 последних матчей обеих команд.

«Арминия» – «Бохум»

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.76

  • В последних 3 матчах «Бохума» забивают обе команды.

«Норвич» – «Астон Вилла»

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.12

  • «Верх» заходит в 3 из 5 последних матчей «Астон Виллы» в АПЛ.

«Манчестер Сити» – «Лидс»

⏰ 23:00

Ставка: Ф2 (2,5) за 1.79

  • «Лидс» не проигрывает больше чем в 2 мяча 14 игр кряду.

💥 Средний кэф – 2.21!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Айбек Аманов
0% WR0% ROI
Ман Сити -Лидс 5 и более голов кэф 15
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