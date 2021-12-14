🔥 5 трендов на сегодня: победа «Кельна» + «верх» в матче «Астон Виллы». Средний кэф – 2.21!
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Начинаем новую неделю трендами на лучшие матчи дня: на что можно поставить сегодня?
Специально для вас мы собрали тренды к 5-ти лучшим матчам дня. Зайдут?
! Кэфы от 1.76 до 3.52!
«Вольфсбург» – «Кельн»
⏰ 22:30
Ставка: П2 за 3.52
- «Вольфсбург» проигрывает 5 матчей подряд.
«Майнц» – «Герта»
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.90
- Ставка проходит в 4 из 5 последних матчей обеих команд.
«Арминия» – «Бохум»
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.76
- В последних 3 матчах «Бохума» забивают обе команды.
«Норвич» – «Астон Вилла»
⏰ 22:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.12
- «Верх» заходит в 3 из 5 последних матчей «Астон Виллы» в АПЛ.
«Манчестер Сити» – «Лидс»
⏰ 23:00
Ставка: Ф2 (2,5) за 1.79
- «Лидс» не проигрывает больше чем в 2 мяча 14 игр кряду.
💥 Средний кэф – 2.21!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Айбек Аманов
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