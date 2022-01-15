🔥 5 трендов на сегодня: победа «Байера» + голы «ПСЖ». Средний кэф – 2.06!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.53 до 2.65!
«Салернитана» – «Лацио»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.22
- Ставка заходит в 5 последних матчах «Лацио».
«Боруссия» М – «Байер»
⏰ 20:30
Ставка: П2 за 2.65
- «Байер» побеждает в 4 последних очных играх.
«Ювентус» – «Удинезе»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ (да) за 2.17
- В 4 из 5 последних личных встреч забивали обе команды.
«ПСЖ» – «Брест»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.77
- «ПСЖ» забивает в среднем по 2,20 гола в 5 последних матчах.
«Бетис» – «Севилья»
⏰ 23:30
Ставка: Х2 за 1.53
- «Севилья» не проигрывает в 6 очных матчах кряду.
💥 Средний кэф – 2.06!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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Муаед Жилясов
0% WR-0.67% ROI