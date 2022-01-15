Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.53 до 2.65!

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.22

Ставка заходит в 5 последних матчах «Лацио».

⏰ 20:30

Ставка: П2 за 2.65

«Байер» побеждает в 4 последних очных играх.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.17

В 4 из 5 последних личных встреч забивали обе команды.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.77

«ПСЖ» забивает в среднем по 2,20 гола в 5 последних матчах.

⏰ 23:30

Ставка: Х2 за 1.53

«Севилья» не проигрывает в 6 очных матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.06!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!