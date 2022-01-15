Betting Insider

🔥 5 трендов на сегодня: победа «Байера» + голы «ПСЖ». Средний кэф – 2.06!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.53 до 2.65!

«Салернитана» – «Лацио»

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.22

  • Ставка заходит в 5 последних матчах «Лацио».

«Боруссия» М – «Байер»

⏰ 20:30

Ставка: П2 за 2.65

  • «Байер» побеждает в 4 последних очных играх.

«Ювентус» – «Удинезе»

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.17

  • В 4 из 5 последних личных встреч забивали обе команды.

«ПСЖ» – «Брест»

⏰ 23:00

Ставка: ИТ1Б (2,5) за 1.77

  • «ПСЖ» забивает в среднем по 2,20 гола в 5 последних матчах. 

«Бетис» – «Севилья»

⏰ 23:30

Ставка: Х2 за 1.53

  • «Севилья» не проигрывает в 6 очных матчах кряду.

💥 Средний кэф – 2.06!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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Муаед Жилясов
0% WR-0.67% ROI
Нет не зайдут
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