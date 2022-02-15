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🔥 5 трендов на сегодня: ничья «МЮ» + голы «Спортинга». Средний кэф – 2.56!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.87 до 3.95!

«Абердин» – «Сент-Джонстон»

22:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.40

  • В последних 3 матчах «Абердина» забивают обе команды.

«Шеффилд Юнайтед» – «Халл Сити»

22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.87

  • В каждом из последних 5 домашних матчей «Шеффилда» было забито 2 и менее мячей.

«Бертон» – «Болтон»

22:45

Ставка: П2 за 2.69

  • «Болтон» победил в 6 из последних 7 матчей.

«Спортинг» – «Ман Сити»

23:00

Ставка: ИТ1Б (0,5) за 1.89

  • «Спортинг» забивает в 25 матчах кряду.

«МЮ» – «Брайтон»

23:15

Ставка: Ничья за 3.95

  • «Брайтон» сыграл вничью в 7 из последних 10 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.56!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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