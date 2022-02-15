🔥 5 трендов на сегодня: ничья «МЮ» + голы «Спортинга». Средний кэф – 2.56!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.87 до 3.95!
«Абердин» – «Сент-Джонстон»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ (да) за 2.40
- В последних 3 матчах «Абердина» забивают обе команды.
«Шеффилд Юнайтед» – «Халл Сити»
⏰ 22:45
Ставка: ТМ (2,5) за 1.87
- В каждом из последних 5 домашних матчей «Шеффилда» было забито 2 и менее мячей.
«Бертон» – «Болтон»
⏰ 22:45
Ставка: П2 за 2.69
- «Болтон» победил в 6 из последних 7 матчей.
«Спортинг» – «Ман Сити»
⏰ 23:00
Ставка: ИТ1Б (0,5) за 1.89
- «Спортинг» забивает в 25 матчах кряду.
«МЮ» – «Брайтон»
⏰ 23:15
Ставка: Ничья за 3.95
- «Брайтон» сыграл вничью в 7 из последних 10 выездных матчей.
💥 Средний кэф – 2.56!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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