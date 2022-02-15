Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.87 до 3.95!

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ (да) за 2.40

В последних 3 матчах «Абердина» забивают обе команды.

⏰ 22:45

Ставка: ТМ (2,5) за 1.87

В каждом из последних 5 домашних матчей «Шеффилда» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:45

Ставка: П2 за 2.69

«Болтон» победил в 6 из последних 7 матчей.

⏰ 23:00

Ставка: ИТ1Б (0,5) за 1.89

«Спортинг» забивает в 25 матчах кряду.

⏰ 23:15

Ставка: Ничья за 3.95

«Брайтон» сыграл вничью в 7 из последних 10 выездных матчей.

💥 Средний кэф – 2.56!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!