Тренды к топ-матчам вторника ждут! Поставишь с бонусом до 8000 рублей от BetBoom?

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.90 до 3.00!

⏰ 20:30

Ставка: ОЗ (да) за 1.94

Ставка заходит в 6 последних очных матчах команд.

⏰ 20:45

Ставка: ОЗ (нет) за 1.90

«Легия» не пропускает в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 22:45

Ставка: ТБ (2,5) за 2.08

«Верх» зашел в 3 из 5 последних игр обеих команд.

⏰ 22:45

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.28

Ставка зашла в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 23:15

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.00

В 5 последних матчах «Бенфика» забивает в среднем по 2 гола за игру.

💥 Средний кэф – 2.24!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!