🔥 5 трендов на сегодня: голы «Бенфики» + ОЗ в матче «Борнмута». Средний кэф – 2.24!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
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«Козенца» – «Лечче»
⏰ 20:30
Ставка: ОЗ (да) за 1.94
- Ставка заходит в 6 последних очных матчах команд.
«Легия» – «Термалика»
⏰ 20:45
Ставка: ОЗ (нет) за 1.90
- «Легия» не пропускает в 4 из 5 последних матчей.
«Бирмингем» – «Мидлсбро»
⏰ 22:45
Ставка: ТБ (2,5) за 2.08
- «Верх» зашел в 3 из 5 последних игр обеих команд.
«Борнмут» – «Рединг»
⏰ 22:45
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.28
- Ставка зашла в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
«Аякс» – «Бенфика»
⏰ 23:15
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 3.00
- В 5 последних матчах «Бенфика» забивает в среднем по 2 гола за игру.
💥 Средний кэф – 2.24!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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