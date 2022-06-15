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🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Барракаса» + ТБ в Исландии. Средний кэф – 2.27!

автор Николай Караман

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.78 до 3.34!

«Барракас Сентраль» – «Унион Санта-Фе»

20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.94

  • Обмен голами был в 4 последних матчах «Барракаса».

«ИБВ» – «Викингур» Рейкьявик

21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.78

  • В каждом из последних 4 матчей «Викингура» было забито более 2 мячей.

«КР Рейкьявик» – «Акранес»

22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.44 

  • В каждом из последних 4 домашних матчей «КР Рейкьявика» было забито 2 и менее мячей.

«Атлетико Тукуман» – «Ланус»

22:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.87

  • В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

«Банфилд» – «Сентраль Кордоба»

22:30

Ставка: Ничья за 3.34

  • «Банфилд» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.

💥 Средний кэф – 2.27!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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