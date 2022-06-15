Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.78 до 3.34!

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.94

Обмен голами был в 4 последних матчах «Барракаса».

⏰ 21:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.78

В каждом из последних 4 матчей «Викингура» было забито более 2 мячей.

⏰ 22:15

Ставка: ТМ (2,5) за 2.44

В каждом из последних 4 домашних матчей «КР Рейкьявика» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 22:30

Ставка: ОЗ: Да за 1.87

В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.

⏰ 22:30

Ставка: Ничья за 3.34

«Банфилд» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.

💥 Средний кэф – 2.27!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!