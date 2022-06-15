🔥 5 трендов на сегодня: ОЗ в матче «Барракаса» + ТБ в Исландии. Средний кэф – 2.27!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.78 до 3.34!
«Барракас Сентраль» – «Унион Санта-Фе»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.94
- Обмен голами был в 4 последних матчах «Барракаса».
«ИБВ» – «Викингур» Рейкьявик
⏰ 21:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.78
- В каждом из последних 4 матчей «Викингура» было забито более 2 мячей.
«КР Рейкьявик» – «Акранес»
⏰ 22:15
Ставка: ТМ (2,5) за 2.44
- В каждом из последних 4 домашних матчей «КР Рейкьявика» было забито 2 и менее мячей.
«Атлетико Тукуман» – «Ланус»
⏰ 22:30
Ставка: ОЗ: Да за 1.87
- В каждом из последних 3 матчей между собой забивают обе команды.
«Банфилд» – «Сентраль Кордоба»
⏰ 22:30
Ставка: Ничья за 3.34
- «Банфилд» сыграл вничью в 4 из последних 6 матчей.
💥 Средний кэф – 2.27!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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