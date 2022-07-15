🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Мидтьюлланда» + фора «Ракува». Средний кэф – 2.01!
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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?
😍 Кэфы от 1.69 до 2.35!
БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск
⏰ 18:00
Ставка: ОЗ (да) за 2.35
- Ставка сыграла в 3 из 5 последних матчей обеих команд.
«Ракув» – «Варта»
⏰ 19:00
Ставка: Ф1 (-1) за 1.81
- «Ракув» побеждает в 4 из 5 последних игр.
«Мидтьюлланд» – «Рандерс»
⏰ 20:00
Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.21
- Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей «Рандерс».
«Заглембе» Любин – «Шленск»
⏰ 21:30
Ставка: Х2 за 1.69
- «Шленск» не проигрывает в 4 матчах кряду.
«Кайзерслаутерн» – «Ганновер»
⏰ 21:30
Ставка: ТБ (2,5) за 2.02
- «Верх» пробивается в 5 последних матчах «Ганновера».
💥 Средний кэф – 2.01!
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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