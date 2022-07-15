Старт чемпионата Польши и Второй Бундеслиги: используй фрибет 3000 рублей на любой матч!

Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.69 до 2.35!

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.35

Ставка сыграла в 3 из 5 последних матчей обеих команд.

⏰ 19:00

Ставка: Ф1 (-1) за 1.81

«Ракув» побеждает в 4 из 5 последних игр.

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.21

Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей «Рандерс».

⏰ 21:30

Ставка: Х2 за 1.69

«Шленск» не проигрывает в 4 матчах кряду.

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.02

«Верх» пробивается в 5 последних матчах «Ганновера».

💥 Средний кэф – 2.01!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!