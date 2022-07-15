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🔥 5 трендов на сегодня: голы в матче «Мидтьюлланда» + фора «Ракува». Средний кэф – 2.01!

автор Данила Карзанов

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Специально для вас мы собрали тренды к 5 лучшим матчам дня. Зайдут ли они сегодня?

😍 Кэфы от 1.69 до 2.35!

БАТЭ – «Арсенал» Дзержинск

⏰ 18:00

Ставка: ОЗ (да) за 2.35

  • Ставка сыграла в 3 из последних матчей обеих команд. 

«Ракув» – «Варта»

⏰ 19:00

Ставка: Ф1 (-1) за 1.81

  • «Ракув» побеждает в 4 из 5 последних игр.

«Мидтьюлланд» – «Рандерс»

⏰ 20:00

Ставка: ОЗ + ТБ (2,5) за 2.21

  • Ставка заходит в 3 из 5 последних матчей «Рандерс». 

«Заглембе» Любин – «Шленск»

⏰ 21:30

Ставка: Х2 за 1.69

  • «Шленск» не проигрывает в 4 матчах кряду. 

«Кайзерслаутерн» – «Ганновер»

⏰ 21:30

Ставка: ТБ (2,5) за 2.02

  • «Верх» пробивается в 5 последних матчах «Ганновера».

💥 Средний кэф – 2.01!

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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